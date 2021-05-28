Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Распахнула халатик и засветила грудь: интимное фото Ирины Морозюк из ванной

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 13:24
Копировать ссылку
Бывшая супруга украинского футболиста показала очередное фото с отдыха в Турции. Красотка сделала селфи в халатике и засветила грудь, но явно этого не стесняется
Ирина Морозюк зажигает в Турции
Ирина Морозюк зажигает в Турции / Фото: Instagram

Бывшая супруга футболиста Ризеспора Николая Морозюка Ирина показала горячее фото с отдыха в Турции. Девушка сфотографировалась в уборной в красном купальнике и халатике, соблазнительно его распахнув, чтобы была видна грудь и ее знаменитый ключик.

Читайте также: Интимное фото Ирины Морозюк из ванной ее нового дома

Одиозная красотка отправилась на отдых в Турцию и ежедневно публикует оттуда горячие фото, радуя фанатов в соцсетях. Каждое фото Ирины сопровождается десятками комплиментами от поклонников.

Впрочем, недавно Ирине Морозюк досталось за откровенное фото: "Силикон вываливается!". Девушка похвасталась своей фигурой на турецком курорте, получив как восхитительные, так и вульгарные отзывы фолловеров.

Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять