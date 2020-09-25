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"Тоттенхэм" прбился в 1/8 финала Куба лиги, не выходя на поле. Моуринью поспособствовал коронавирус

25 сентября, 18:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник "шпор" не смог организовать проведение матча, за что получил техническое поражение

Матч третьего раунда Кубка английской лиги между лондонским "Тоттенхэмом" и "Лейтон Ориент" не состоялся из-за заражения коронавирусом в составе клуба из третьего по силе дивизиона страны. В Английской футбольной лиге посчитали, что клуб не сумел организовать проведение матча, поэтому ему присудили техническое поражение, а "шпоры" получили путевку в 1/8 финала турнира, где сыграют с "Челси" 29 сентября.

"Поединок в третьем раунде, запланированная на вторник, 22 сентября, между "Лейтон Ориент" и "Тоттенхэм" не смог состояться из-за того, что Совет округа Уолтем-Форест издал приказ, запрещающий проведение матча в соответствии с карантинными мерами. Это произошло после того, как несколько игроков "Лейтон Ориент" дали положительный результат на COVID-19.

Руководство EFL определило, что в соответствии с Правилом 5.1 Кубка лиги клуб не смог выполнить свои обязательства по организации матча в силу приказа Совета и поэтому им присуждено техническое поражение", – говорится на сайте EFL.

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Ранее мы писали, что "Ливерпуль" отгрузил семь голов в Кубке лиги, "МанСити" едва обыграл клуб Чемпионшипа. В Англии определяли участников 1/8 финала национального турнира.

А украинский футболист Андрей Ярмоленко стал автором двух голов и двух ассистов в игре "Вест Хэм" – "Халл". Невероятно успешный матч украинца за "молотобойцев" – так круто в Лондоне Андрей еще не играл.

Смотрите, как "Тоттенхэм" провел свой последний матч в прошедшем сезоне Лиге чемпионов:

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Тоттенхэм Кубок лиги коронавирус Кубок английской Лиги

Источник: Сегодня|Спорт

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