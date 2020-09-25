"Тоттенхэм" прбился в 1/8 финала Куба лиги, не выходя на поле. Моуринью поспособствовал коронавирус

Соперник "шпор" не смог организовать проведение матча, за что получил техническое поражение

Матч третьего раунда Кубка английской лиги между лондонским "Тоттенхэмом" и "Лейтон Ориент" не состоялся из-за заражения коронавирусом в составе клуба из третьего по силе дивизиона страны. В Английской футбольной лиге посчитали, что клуб не сумел организовать проведение матча, поэтому ему присудили техническое поражение, а "шпоры" получили путевку в 1/8 финала турнира, где сыграют с "Челси" 29 сентября.

"Поединок в третьем раунде, запланированная на вторник, 22 сентября, между "Лейтон Ориент" и "Тоттенхэм" не смог состояться из-за того, что Совет округа Уолтем-Форест издал приказ, запрещающий проведение матча в соответствии с карантинными мерами. Это произошло после того, как несколько игроков "Лейтон Ориент" дали положительный результат на COVID-19. Руководство EFL определило, что в соответствии с Правилом 5.1 Кубка лиги клуб не смог выполнить свои обязательства по организации матча в силу приказа Совета и поэтому им присуждено техническое поражение", – говорится на сайте EFL.

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Ранее мы писали, что "Ливерпуль" отгрузил семь голов в Кубке лиги, "МанСити" едва обыграл клуб Чемпионшипа. В Англии определяли участников 1/8 финала национального турнира.

А украинский футболист Андрей Ярмоленко стал автором двух голов и двух ассистов в игре "Вест Хэм" – "Халл". Невероятно успешный матч украинца за "молотобойцев" – так круто в Лондоне Андрей еще не играл.

Смотрите, как "Тоттенхэм" провел свой последний матч в прошедшем сезоне Лиге чемпионов:

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