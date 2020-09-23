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Шикарный матч Ярмоленко в Кубке Лиги: две передачи и два гола в ворота "Халла"

23 сентября, 00:13

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский полузащитник помог "Вест Хэму" разгромить "тигров"

Сегодня в третьем раунде Кубка английской лиги "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко принимал "Халл". Бывший полузащитник "Динамо" вышел в стартовом составе хозяев и стал одним из лучших игроков поединка. "Молотобойцы" разгромили оппонента со счетом 5:1, а Ярмоленко записал на свой счет два гола и две результативные передачи. А буквально на днях "Вест Хэм" по вине украинца проиграл лондонское дерби "Арсеналу".

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Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

"Вест Хэм" открыл счет достаточно быстро – на 18-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Снодграсс, которому ассистировал Андрей. В концовке тайма преимущество лондонского клуба увеличил Себастьян Аллер с передачи Ярмоленко. А на 56-й минуте украинский футболист отличился сам, когда хладнокровно реализовал пенальти.

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На 70-й минуте разрыв в счете сократил нападающий "Халла" Маллик Уилкс с передачи Джоша Мадженниса. Уже в компенсированное время четвертый гол забил Аллер с паса Мануэля Лансини. А окончательный счет установил Ярмоленко, замкнув передачу Фелипе Андерсона метров с 13-ти.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко сватают в клубы США.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за сборную Украины

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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Кубок лиги Халл Сити
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