Ярмоленко сватают в клубы США, а бывший соперник "Шахтера" хочет двух украинцев

"Вольфсбург" проявляет интерес к динамовцу Супряге и Кочергину из Зари

В то время, как в европейском футболе открыто трансферное окно, появилась еще одна порция информации об интересе к украинским игрокам. В частности, известны некоторые детали возможного трансфера Супряги в Италию.

Реклама

По информации ведущего YouTube-канала "ТаТоТаке" хотел бы видеть в своих рядах нападающего "Динамо" Владислава Супрягу и немецкий "Вольфсбург", который уступил "Шахтеру" в 1/8 финала Лиги Европы. Причем участник Лиги Европы нового сезона от Германии также интересуется лидером луганской "Зари" Владиславом Кочергиным. Говорят, что оба футболиста попали в короткий список желаемых приобретений "Вольфсбург" (об этом на видео – с 9:22).

Также журналисты поведали, что получил дополнительные предложения и один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко. Узнавайте, что из себя представляет китайский клуб "Шаньдун Лунэн", куда зовут Ярмоленко. Агенты нынешнего вингера "Вест Хэма" сообщили об интересе со стороны клубов MLS – чемпионата США и Канады. Также есть предложения и от ряда европейских команд, которые не назвали. Но для самого 30-летнего футболиста приоритетом остается место в основном составе "молотобойцев".

В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Читайте также: агент Зозули рассказал о будущем украинского нападающего "Альбасете".

Реклама

Смотрите, как Кочергин забивал в ворота "Шахтера" в матче чемпионата Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама