Феерия Ярмоленко! Видео двух голов и двух ассистов украинца в игре "Вест Хэм" – "Халл"

Невероятно успешный матч украинца за "молотобойцев" - так круто в Лондоне Андрей еще не играл

Андрей Ярмоленко сыграл свой лучший матч за более чем два года в "Вест Хэме". В третьем раунде Кубка английской лиги его команда разгромила на своем поле "Халл" 5:1, при этом украинец забил два гола и отдал две результативные передачи – настоящая феерия от экс-динамовца!

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"Вест Хэм" – "Халл" – 5:1

Голы: Снодграсс, 18, Алле, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (с пенальти), 90+2 – Уилкс, 70

Отметим, что "молотобойцами" в игре с "Халлом" руководил ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Дело в том, что наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заразился коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 также дали тесты двух партнеров Ярмоленко – Иссы Диопа и Джоша Каллена. Болезнь у всех троих проходит бессимптомно.

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Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

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Ранее мы писали, что "Вест Хэм" по вине Ярмоленко проиграл "Арсеналу" в чемпионате Англии. Команда украинца уступила в лондонском дерби, пропустив решающий мяч после ошибки Андрея в обороне.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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