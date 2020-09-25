"Ливерпуль" отгрузил семь голов в Кубке лиги, "МанСити" едва обыграл клуб Чемпионшипа

Английские клубы активно входят в сезон через матчи Кубка лиги. В последние несколько дней состоялись поединки 1/16 финала. В частности, "Вест Хэм" обыграл "Халл Сити" с двумя голами Андрея Ярмоленко, который отметился и двумя передачами.

Реклама

В четверг вечером сыграли и английские гранды. "Манчестер Сити" с трудом справился на своей арене с "Борнмутом", который летом вылетел из Премьер-лиги, – 2:1. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку из-за травмы. Первый тайм соперники завершили ничьей, и лишь на 75-й минуте Фил Фоден принес "горожанам" победу. Смотрите обзор встречи.

А вот "Ливерпуль" даже полурезервным составом поиздевался в гостях над командой третьего дивизиона, "Линкольном", – 7:2. По дублю сделали Такуми Минамино и Кертис Джонс.

Реклама

Поединки 1/8 финала запланированы уже на 29 сентября. "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Бернли", "Вест Хэм" – с "Эвертоном", "Ливерпуль" – с "Арсеналом".

Напомним, "Манчестер Сити" выиграл финал Кубка лиги у "Астон Виллы", Зинченко взял седьмой трофей.

Смотрите, как "МанСити" проиграл "Лиону" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама