Только не Польша! Шеве рассказали, где продолжить карьеру

Экс-наставнику Дженоа посоветовали взять паузу в тренерской карьере, а затем поработать с арабскими командами

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Эксперт Олег Федорчук, известный по работе у руля Таврии, не советует Андрею Шевченко сразу после отставки с поста главного тренера Дженоа перебираться в сборную Польши.

Напомним, поляки хотели бы с помощью Шевы обыграть Россию в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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Поляк Левандовски и Шевченко

"В Польше сейчас происходит перестройка команды. После неудачи в Дженоа Шевченко точно не следует возглавлять кризисную команду, да еще и накануне ее самых решающих игр. Мое мнение: Шевченко нужно делать паузу на год-два, а потом поработать определенный период без давления", – заявил Федорчук в комментарии FanDay.

Шевченко ничего не мог сделать с таким подбором игроков / Фото: Getty Images

"Думаю, ему нужно вернуться к сборным. Несколько лет можно поработать в арабских командах, а потом стартовать заново в Европе. Он еще достаточно молодой тренер. Шевченко нужно отдохнуть от напряжения, в котором он был в Дженоа и сборной Украины. Под таким напряжением очень сложно расти, как тренеру".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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"Ему нужно брать помоложе команду, чтобы расти, и не с чужих рук. Шевченко сделал большую глупость, возглавив Дженоа посреди сезона, не комплектуя команду. Ему нужно начинать с длительного проекта, как Лейпциг и Базель в свое время. Чтобы задача ставилась не на завтра, а на послезавтра. Тогда он сможет расти и экспериментировать", – посоветовал Шеве Федорчук.

Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.

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Андрей Шевченко / Фото: REUTERS

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