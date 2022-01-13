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Сорвал джекпот: сколько Шеве заплатят за увольнение из Дженоа

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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13 января, 08:59
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Андрей Шевченко рискует сегодня завершить свою тренерскую карьеру в Дженоа. Впрочем, увольнение украинца дорого обойдется "грифонам"
Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа
Андрей Шевченко пропустит следующий матч Дженоа / Фото: Reuters

Руководство Дженоа дало Шевченко последний шанс исправить ситуацию – обыграть Милан в сегодняшнем кубковом матче. Милан – Дженоа смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Читайте также: Шевченко на грани увольнения: сегодня Милан может лишить украинца работы в Дженоа

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По информации Tuttomercatoweb, в случае увольнения Дженоа вынужден будет выплатить Шевченко и его штабу неустойку в размере 20 миллионов евро. Источник сообщает, что уже сейчас стороны ведут переговоры о досрочном расторжении контракта.

Впрочем, в эту цифру верится с трудом, ведь, по сообщениям итальянских СМИ, Шевченко в Дженоа должен был получать 1,8 млн евро в год при двухлетнем контракте.

Также отметим, что 20 миллионов – это зарплата Шевы в сборной Украины за восемь лет! В национальной команде он получал около 2,5 млн евро.

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Шевченко в сборной Украины зарабатывал больше, чем в Дженоа
Шевченко в сборной Украины зарабатывал больше, чем в Дженоа / Фото: Getty Images

В 10 матчах под руководством Шевченко Дженоа одержал лишь одну победу – в Кубке против Салернитаны – и трижды сыграл вничью в Серии А, опустившись в зону вылета.

На посту наставника Дженоа Шевченко могут сменить Руди Гарсия или Бруно Лаббадиа. Также мы ранее сообщали, что на тренерский мостик может вернуться Давиде Баллардини, которого ранее заменил Шева.

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Отсутствие результата подкрепляется еще и проблемами с составом – накануне два игрока Дженоа заразились коронавирусом. При этом сам Шевченко находится на самоизоляции.

Баллардини может вернуться в Дженоа
Баллардини может вернуться в Дженоа / Фото: Getty Images, Reuters

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