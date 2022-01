Милан – Дженоа: онлайн матча, где решится судьба Шевченко

Четверг, 13 февраля, может стать поворотным в тренерской карьере Андрея Шевченко. Его могут уволить за плохие результаты.

В 1/8 финала Кубка Италии Милан принимает Дженоа. Матч Начнется в 22:00 по киевскому времени и мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов.

Итальянские СМИ пишут, что Андрею Николаевичу дали последний шанс. После этой игры его могут уволить. Якобы, уже Шевченко и Дженоа обсуждают досрочное расторжение контракта.

В случае увольнения, тренер и его штаб могут суммарно получить около 20 миллионов евро.

При украинском наставнике Дженоа провела десять матчей – шесть поражений, три ничьи и одна победа. Сохранить прописку в Серии А поможет лишь чудо.

При назначении Шевченко говорились, что владельцы Дженоа закроют глаза на понижение в классе. А Андрею Николаевичу дадут время на построение боеспособной команды.

За всю историю турнира Милан всего пять раз выигрывал Кубок Италии – в 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 годах.

А Дженоа всего однажды брала трофей. Случилось это в далеком 1937 году.

В Кубке Италии эти команды пересекались всего пять раз. Две победы у Милана, две встречи завершились вничью и однажды победила Дженоа.

Все матчи команд в Кубке Италии:

Lets get in the mood for tomorrows match with a look back to a previous Coppa Italia meeting with Genoa



Torniamo nel lontano '82 per rivivere le emozioni di un #MilanGenoa di Coppa Italia @gruppo_a2a#CoppaItaliaFrecciarossa#SempreMilanpic.twitter.com/aKGlVWKMVu