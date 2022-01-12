Все идет к увольнению: коронавирус подложил Шеве свинью

Еще два игрока итальянского Дженоа заразились коронавирусом накануне важнейшего матча против Милана в Кубке Италии. Поражение может стоит Андрею Шевченко работы

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После поражения от Специи в предыдущем матче Шевченко оказался на грани увольнения, но руководство клуба дало ему еще один шанс.

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Впрочем, воспользоваться им будет крайне сложно, ведь сам Шевченко находится на карантине из-за коронавируса, а теперь на самоизоляцию отправились два игрока команды, сообщает официальный сайт Дженоа.

Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.

Под руководством Шевченко Дженоа одержал всего одну победу – в Кубке Италии была обыграна Салернитана. А вот в Серии А Шева еще ни разу не выигрывал в качестве тренера. "Грифоны" с украинцем сумели заработать лишь три балла. И это за 10 матчей!