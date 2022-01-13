Зірвав джекпот: скільки Шеві заплатять за звільнення з Дженоа

Андрій Шевченко ризикує сьогодні завершити свою тренерську кар'єру у Дженоа. Втім, звільнення українця дорого коштуватиме "грифонам"

Андрій Шевченко пропустить наступний матч Дженоа / Фото: Reuters

Керівництво Дженоа дало Шевченку останній шанс виправити ситуацію – обіграти Мілан у сьогоднішньому кубковому матчі. Мілан – Дженоа дивитись онлайн можна на нашому сайті.

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За інформацією Tuttomercatoweb, у разі звільнення Дженоа змушений буде виплатити Шевченку та його штабу неустойку у розмірі 20 мільйонів євро. Джерело повідомляє, що вже зараз сторони ведуть переговори щодо дострокового розірвання контракту.

Втім, у ці цифри віриться насилу, адже, за повідомленнями італійських ЗМІ, Шевченко у Дженоа мав отримувати 1,8 млн євро на рік за дворічного контракту.

Також зазначимо, що 20 мільйонів – це зарплата Шеви у збірній України за вісім років! У національній команді він отримував близько 2,5 млн євро.

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Шевченко у збірній України заробляв більше, ніж у Дженоа / Фото: Getty Images

У 10 матчах під керівництвом Шевченка Дженоа здобув лише одну перемогу – у Кубку проти Салернітани – і тричі зіграв внічию у Серії А, опустившись у зону вильоту.

На посаді наставника Дженоа Шевченка можуть змінити Руді Гарсія чи Бруно Лаббадіа. Також ми раніше повідомляли, що на тренерський місток може повернутися Давиде Баллардіні, якого раніше замінив Шева.

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Відсутність результату підкріплюється ще й проблемами зі складом – напередодні два гравці Дженоа заразилися коронавірусом. При цьому сам Шевченко перебуває на самоізоляції.