И верь после этого астрологам. Что Шеве пророчили в Дженоа

Известный астролог Влад Росс был убежден, что звезды сулят успех Андрею Шевченко у руля итальянского клуба.

Андрей Шевченко покинул Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера Дженоа. В итальянском клубе наш тренер продержался всего три месяца. Хотя астролог ему пророчил золотые горы.

В ноябре известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что ждет Андрея Шевченко в Дженоа.

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"Шевченко по гороскопу Весы. А восходящий знак зодиака у него – Рак. Это два знака партнерства. То есть Весы лучше всего проявляют себя в партнерстве, тандеме с кем-то. Ассистент Андрея Мауро Тассотти – прекрасный тренер, просто ему не хватает авторитета. А их тандем с Шевченко – это прекрасно. И поэтому Дженоа с подвала турнирной таблицы Серии А они поднимут. Во второй дивизион не вылетят.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Шевченко наладит игру Дженоа, он будет иметь успех. И это будет трамплин, мостик к тому, что рано или поздно Шева окажется тренером Милана", – говорил Влад Росс.

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Как видим, ничего из предсказаний не сбылось. За 11 матчей всего одна победа – и увольнение.