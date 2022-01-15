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Жалкое зрелище: первое фото Дженоа без Шевы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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15 января, 19:40
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Дженоа провела первую тренировку после отставки Андрея Шевченко с поста наставника команды
Лица показывать стыдно
Лица показывать стыдно / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым после отставки Шевы занятием Дженоа руководил 37-летний француз Абдулай Конко. Это бывший игрок генуэзцев, который до сегодняшнего дня возглавлял команду "грифонов" U-17.

Официальный сайт Дженоа опубликовал фото тренировки Дженоа с Конко. Она более чем красноречива и не требует даже каких-то слов – на снимке не видно лиц не только футболистов, но и временного сменщика Шевы, скрывшего глаза под козырьком своей кепки.

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Можно себе только представить, сколько сейчас в этих глазах безнадеги.

Ожидается, что под руководством Конко Дженоа сыграет 17 января против Фиорентины на ее поле, после чего "грифонов" примет немец итальянского происхождения Бруно Лаббадия, ранее возглавлявший Гамбург, Штутгарт, Герту и Вольфсбург.

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Шеву в Дженоа заменит прославленный немецкий бомбардир
Шеву в Дженоа заменит прославленный немецкий бомбардир / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: REUTERS

Обзор последней игры Шевы у руля Дженоа

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