Шеву зовут в Польшу: бить Россию!

Украинский тренер, лишь недавно возглавивший итальянскую Дженоа, оказался нужен боссам польского футбола

Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

Об этом сообщает ресурс Przegląd Sportowy.

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Кулеша рассчитывает, что Шева поможет польской сборной обыграть Россию в Москве 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Польские журналисты называют несколько предпосылок к появлению Шевченко у руля "кадры".

Первая. Кулеша знает русский язык не хуже Шевы.

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Вторая. Шева уже работал в одной связке с Польшей, помогая ей совместно с Украиной заполучить право проведения Евро-2012.

Босс Польского футбольного союза намерен провести переговоры с Дженоа, где ныне работает Шевченко, о выкупе контракта с украинцем.

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Если же это не удастся сделать сейчас, Кулеша предпримет новую попытку по окончании сезона – летом.

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Напомним, контракт Шевченко с Дженоа действует до лета 2024 года.

Андрея Шевченко успели полюбить в Дженоа / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, Новый год Шевченко встретил с ковидом. Украинский обладатель "Золотого мяча"-2004 сдал положительный тест на коронавирус и на время оставил Дженоа.