Сошли с ума прямо на трибуне: реакция семьи главного героя финала ЛЕ на отбитый пенальти

Родственники аргентинского вратаря Вильярреала лично поддержали его в Польше во время финала Лиги Европы, а после победы в турнире они не сдерживали эмоций

Херонимо Рулли берет решающий пенальти. Фото: REUTERS/Adam Warzawa

Херонимо Рулли стал главным героем финала Лиги Европы. Вратарь Вильярреала отразил решающий пенальти в исполнении голкипера Манчестер Юнайтед Давида де Хеа и принес своей команде первый в истории еврокубок.

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В Сети появилось видео безумной реакции родственников Рулли, находившихся в тот момент на трибуне стадиона в Гданське. Семья аргентинца просто сошла с ума после того, как Хоронимо отразил удар. Они принялись прыгать и обниматься друг с другом.

А перед этим Рулли сам реализовал пенальти, ведь команды настолько разошлись в послематчевой серии, что очередь дошла до вратарей.