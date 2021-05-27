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Сошли с ума прямо на трибуне: реакция семьи главного героя финала ЛЕ на отбитый пенальти

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 11:43
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Родственники аргентинского вратаря Вильярреала лично поддержали его в Польше во время финала Лиги Европы, а после победы в турнире они не сдерживали эмоций
Херонимо Рулли берет решающий пенальти. Фото: REUTERS/Adam Warzawa
Херонимо Рулли берет решающий пенальти. Фото: REUTERS/Adam Warzawa

Херонимо Рулли стал главным героем финала Лиги Европы. Вратарь Вильярреала отразил решающий пенальти в исполнении голкипера Манчестер Юнайтед Давида де Хеа и принес своей команде первый в истории еврокубок.

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В Сети появилось видео безумной реакции родственников Рулли, находившихся в тот момент на трибуне стадиона в Гданське. Семья аргентинца просто сошла с ума после того, как Хоронимо отразил удар. Они принялись прыгать и обниматься друг с другом.

А перед этим Рулли сам реализовал пенальти, ведь команды настолько разошлись в послематчевой серии, что очередь дошла до вратарей.

"Это первый пенальти, который я когда-либо пробивал в своей жизни. Я просто хотел его реализовать. Я даже не знаю, что я сделал. Я решил пробить сильно, думая, что так мяч точно влетит в сетку. Даже в снах я не мог бы себе такое представить. Мы чемпионы и это лучшее, что можно сказать", – признался после матча Рулли, которого цитирует Marca.

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