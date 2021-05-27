УЕФА меняет правило футбола, по которому играли полвека

Европейский футбольный союз готовится не частично, а целиком отменить принцип выездного гола, по которому определяют победителей в двухматчевых противостояниях

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УЕФА рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола. Этот вопрос обсудят на пятничном заседании комитета Европейского футбольного союза по клубным соревнованиям. Если идею поддержат, УЕФА начнет процесс отмены правила, сообщает The Times.

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Речь идет именно о полной отмене правила выездного гола, а не частичной, как предлагалось в апреле: тогда говорили о том, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время.

Отметим, что правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

В частности, на основе этого правила в нынешней Лиге чемпионов Порту в 1/8 финала преодолел Ювентус (2:1 в Португалии, 2:3 в Италии), а ПСЖ в 1/4 финала справился с Баварией (3:2 в Германии и 0:1 во Франции).

ПСЖ vs Бавария / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

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Ранее мы писали о том, что может измениться и продолжительность матчей в футболе. Суперлига планировала сделать их короче нынешних 90 минут. Но вместе с Суперлигой крах постиг и саму эту идею.

Смотрите, как ПСЖ по правилу выездного гола одолел Баварию