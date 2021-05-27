Репетиция Евро удалась: мы посетили финал Лиги Европы и стали свидетелями сенсации

Корреспондент Сегодня.Спорт побывал в Гданьске на финальном матче Лиги Европы, в котором Вильярреал при поддержке армии фанатов завоевал первый еврокубок в своей истории

Болельщики испанского клуба заполонили весь город. Фото: А. Исаенко

В далеком 2007-м (бог мой, как же давно это было – почти в прошлой жизни!) Европейский союз футбольных ассоциаций, находясь под впечатлением от совместного заявления, с присущим странам-соискателям пафосом озаглавленным "От моря до моря", впервые доверил почетное право проведения Евро-2012 представителям Восточной Европы – Польше и Украине. Удачно выбранный девиз впоследствии пришлось списать в архив ввиду потери актуальности – до берегов "самого синего в мире" Черного моря европейскому первенству в итоге добраться не удалось.

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Фото: Reuters

Неубедительный аргумент – стройплощадка на месте полуразрушенного старого стадиона ЧМП – на тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини должного воздействия не оказал, а энергия, целеустремленность и ресурсы Александра Ярославского сделали свое дело – в итоге Одессу заменил числившийся в запасных Харьков. Что же касается "северной" части исходного слогана – она изменений не претерпела. Крупнейший порт Польши на Балтийском море – красавец Гданьск – девять лет назад успешно принял матчи чемпионата Европы.



Фото: Reuters

В июне 2012-го в гданьском четвертьфинале "перебегали" греков не горевшие желанием играть финал в Киеве немцы (в итоге они туда и не попали), чуть раньше все три матча группового этапа, между делом отрепетировав финал с Италией, провели здесь будущие чемпионы континента – испанцы.

Болельщики великолепной "Фурии рохи" наверняка хорошо запомнили гостеприимный Гданьск. Быть может, это послужило одной из причин настоящего нашествия фанатов испанского Вильярреала, заполонивших центр Гданьска прохладным майским утром в 2021-м? Их численное преимущество казалось неоспоримым, а организованность внушала уважение. Принадлежность к касте поклонников Yellow Submarine выдавали единого образца желтые рюкзачки, отмеченные символикой финала ЛЕ, желтые шапочки, желтые дождевые плащи, желтые маски с гербом Вильярреала... Маски – порядком надоевший, но постепенно вошедший в привычку непременный атрибут коронавирусного времени.



Фото: А. Исаенко

В Польше обязательное ношение масок на улице уже отменили – теперь их нельзя снимать только в помещении. Вот к чему привыкнуть было никак невозможно – к пугающему безмолвию осиротевших стадионов. Как своевременен эксперимент УЕФА, возвращающий болельщиков на трибуны в финалах еврокубков – как своеобразная репетиция неумолимо приближающегося чемпионата Европы! Ведь это реальный шаг (один из многих!) к возобновлению нормальной жизни. Не результат вычислений бездушного процессора, симулирующего на трибунах мерцающую груду цветных пикселей (вспомните трансляции чемпионата Испании), а живые люди, с их уникальными эмоциями, получили возможность занять свои законные места в секторах и поддержать своих любимцев!



Фото: А. Исаенко

Прежде всего за этим проделала тысячекилометровый путь в далекий Гданьск армада поклонников "Желтой подводной лодки". А еще – в ожидании Чуда в исполнении своих любимцев. Ведь что означает ценность Кубка Лиги Европы для Манчестер Юнайтед? Очередной, к тому же не самый престижный трофей в богатейшей коллекции всевозможных кубков, не более того. Совсем другое дело – мотивация Вильярреала. Исторический первый еврокубковый финал в истории скромного клуба. А их наставник-мотиватор – "мистер Лига Европы" Унаи Эмери! Кто, если не он, знает путь к успеху в этом турнире – его знаменитый хет-трик с Севильей, трижды побеждавшей в этом турнире, говорит сам за себя! Далеко не последнюю роль играл и дополнительный стимул – возможность выхода в финансово выгодную Лигу чемпионов вместо дебюта в пока что непонятной, неизведанной Лиге конференций...



Фото: Reuters

Пока испанцы любовались достопримечательностями Гданьска, англичан на горизонте не наблюдалось. Грешным делом подумалось – не похмеляются ли в сей ранний час фанаты МЮ? Они появились к обеду – немного помятые, но бодрые и громогласные. Душераздирающее зрелище – перекличка фанатов на площади у фонтана Нептуна, такого потрясения не было в Гданьске с 2012-го. Многочисленные болельщики в ресторанах на центральной улице Длуга и на набережной Млтавы.

Фото: Reuters

Там же новенькие баннеры-растяжки МЮ, проходящие боевое крещение на свежем воздухе перед выносом на стадион. Веселящиеся фанаты на прогулочном кораблике, проносящемся мимо и стилизованном под старинный парусник. И все – мирно, без малейшего намека на грозящие перейти в рукопашную эксцессы. Многочисленные полицейские наряды, контролировавшие центр, сегодня остались без работы – как славно! А Гданьск звал на стадион. Многочисленные афиши, флаги УЕФА, МЮ, Вильярреала – на каждом шагу. Город жил предвкушением футбольного (а только ли футбольного?) праздника...



Фото: А. Исаенко

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Великолепная арена переливающаяся золотыми отблесками – ближе к вечеру действо, конечно же, переместилось на стадион. Команды еще разминались, но уже обозначилось – трибуны активно поддерживают Вильярреал. И здесь "желтые" в большинстве – Юнайтед был многократно незаслуженно освистан. Ответ английских болельщиков показался невнятным – возможно, МЮ привез в Гданьск не тех фанатов?..

Фото: Reuters

Стартовые атаки подопечных Сульшера раз за разом застревали в дебрях защитных построений номинальных хозяев поля. Все предыдущие еврокубковые встречи соперников заканчивались по нулям, на отсутствие голов в отчетном матче охотно делались ставки. Традиция была нарушена на 29-й минуте, и нарушил ее Вильярреал. Дани Парехо подавал штрафной с точки Шевченко, от левой бровки. В отличие от легендарного удара Андрея Николаевича, мяч до створа ворот не долетел, да и Филимонова в "рамке" в этот вечер не было. Лучший бомбардир Вильярреала Жерар Морено (на его счету – более 40 процентов голов команды в этом сезоне), оторвавшись от опеки Линделефа, откликнулся на навес и неотразимо вонзил мяч в сетку.

МЮ пытался отыграться, в основном силами быстрого, умелого, но в решающий момент суетящегося Кавани. Погрустневший Сульшер, по всей видимости, в перерыве сделал своим подопечным хороший "втык". На второй тайм "Красные дьяволы" вышли на хорошую минуту раньше Вильярреала – и после свистка судьи заиграли намного интенсивнее. Испанцы же демонстрировали ежесекундную готовность к стремительной контратаке. Активность манчестерцев в конце-концов была вознаграждена – все же отличился Эдисон Кавани, подобрав беспризорный мяч в центре штрафной после подачи углового. Англичане имели все шансы выйти вперед. Рашфорд вряд ли сможет внятно объяснить, как он, из идеальной позиции отправив мяч мимо вратаря на 70-й минуте, не попал в створ. Кстати, мы уже писали, что убитому поражением форварду МЮ прислали 70 оскорблений.

Минуту спустя Кавани головой с близкого расстояния переправлял мяч в ворота, но тот нашел голову Пау Торреса...

Эмери использовал все замены. Дополнительное время. Впечатлила сцена перед началом второго овертайма – вся команда Вильярреала, запасные, тренеры, обслуживающий персонал в едином порыве выбежали на поле и обнялись, подпитав друг друга столь необходимой энергией.



Фото: Reuters

Наконец, эпическая серия пенальти. Тут мастера исполнения 11-метровых продемонстрировали настоящие чудеса умения. Били с точки издевательски, как Жерард Морено на старте серии, и мастерски, как Хуан Мата, с длинным разбегом, как Алекс Теллес, и с задержкой на грани противоречия правилам, как Рашфорд, в уголочек, как хорошо знакомый нам Фред, и точно по центру, как Мои Гомес. 10:10 (!), настала очередь вратарей. Голкипер Вильярреала Жеронимо Рулли забил уверенно.



Фото: Reuters

Перед решающим ударом де Хеа все запасные испанцев, все болельщики изо всех сил подсказывали Рулли: "Маши руками!" Дезориентировать неискушенного Давида де Хеа удалось. 11:10! Чудо, которого так жаждали фанаты Вильярреала, свершилось! В этот холодный майский вечер "Желтая подводная лодка" завоевала первый в своей истории европейский трофей – Кубок Лиги Европы УЕФА!

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