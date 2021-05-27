Репетиція Євро вдалася: ми відвідали фінал Ліги Європи і стали свідками сенсації

Кореспондент Сьогодні.Спорт побував у Гданську на фінальному матчі Ліги Європи, в якому Вільярреал за підтримки армії фанатів виборов перший єврокубок у своїй історії

Вболівальники іспанського клубу заполонили все місто. Фото: О. Ісаєнко

У далекому 2007-му (боже мій, як давно це було – майже в минулому житті!) Європейський союз футбольних асоціацій, перебуваючи під враженням від спільної заяви, з властивим країнам-претендентам пафосом названої "Від моря до моря", вперше довірив почесне право проведення Євро-2012 представникам Східної Європи – Польщі та Україні. Вдало обраний девіз згодом довелося списати в архів, зважаючи на втрату актуальності – до берегів "самого синего в мире" Чорного моря європейській першості зрештою дістатися не вдалося.

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Фото: Reuters

Непереконливий аргумент – будмайданчик на місці напівзруйнованого старого стадіону ЧМП – на тодішнього президента УЄФА Мішеля Платіні належного впливу не справив, а енергія, цілеспрямованість і ресурси Олександра Ярославського зробили свою справу – і Одесу замінив Харків, що був записаний у запасні. А щодо "північної" частини початкового слогана – вона змін не зазнала. Найбільший порт Польщі на Балтійському морі – красень Гданськ – дев'ять років тому успішно прийняв матчі чемпіонату Європи.



Фото: Reuters

У червні 2012-го в гданському чвертьфіналі "перебігали" греків й не надто охочі грати фінал у Києві німці (у підсумку вони туди і не потрапили), трохи раніше всі три матчі групового етапу, побіжно відрепетирувавши фінал з Італією, провели тут майбутні чемпіони континенту – іспанці.

Вболівальники чудової "Фурії рохи" напевно добре запам'ятали гостинний Гданськ. Може, це і стало однією з причин справжньої навали фанатів іспанського Вільярреала, що заполонили центр Гданська прохолодного травневого ранку в 2021-му? Їхня чисельна перевага здавалася незаперечною, а організованість вселяла повагу. Належність до касти шанувальників Yellow Submarine видавали жовті рюкзачки, позначені символікою фіналу ЛЄ, жовті шапочки, жовті дощові плащі, жовті маски з гербом Вільярреала – все єдиним зразком. Маски – добряче обридлий, але вже звичний неодмінний атрибут коронавірусного часу.



Фото: А. Ісаєнко

У Польщі обов'язкові маски на вулиці вже скасували – тепер їх не можна знімати тільки в приміщенні. От до чого звикнути було ніяк неможливо – до жаскої тиші осиротілих стадіонів. Який же вчасний експеримент УЄФА, що повертає уболівальників на трибуни в фіналах єврокубків – своєрідна репетиція прийдешнього чемпіонату Європи! Адже це реальний крок (один з багатьох!) до відновлення нормального життя. Не результат обчислень бездушного процесора, що симулює на трибунах мерехтливу купу кольорових пікселів (згадайте трансляції чемпіонату Іспанії), а живі люди, з їхніми унікальними емоціями, мають нагоду зайняти свої законні місця в секторах і підтримати своїх улюбленців!



Фото: А. Ісаєнко

Передовсім для цього виконала тисячокілометровий шлях у далекий Гданськ армада шанувальників "Жовтого підводного човна". А ще – в очікуванні Дива у виконанні своїх улюбленців. Адже що означає цінність Кубка Ліги Європи для Манчестер Юнайтед? Ще один, до того ж не найпрестижніший трофей у багатющої колекції всіляких кубків, не більше. Зовсім інша річ – мотивація Вільярреала. Історичний перший єврокубковий фінал в історії скромного клубу. А їхній наставник-мотиватор – "містер Ліга Європи" Унаї Емері... Хто, як не він, знає шлях до успіху в цьому турнірі – його знаменитий хет-трик із Севільєю, що тричі перемагала в цьому турнірі, говорить сам за себе! Далеко не останню роль відіграв і додатковий стимул – можливість виходу до фінансово вигідної Ліги чемпіонів замість дебюту в поки що незрозумілій, незвіданій Лізі конференцій...



Фото: Reuters

Поки іспанці милувалися пам'ятками Гданська, англійців на горизонті не спостерігалося. Ніде правди діти, подумалося – чи не похмеляються в цей ранній час фанати МЮ? Вони з'явилися до обіду – трохи пом'яті, але бадьорі й галасливі. Трагічна картина – перекличка фанатів на площі біля фонтану Нептуна, такого потрясіння не було в Гданську з 2012-го. Численні вболівальники в ресторанах на центральній вулиці Длуга і на набережній Млтави.

Фото: Reuters

Там же новенькі банери-розтяжки МЮ, що проходять бойове хрещення на свіжому повітрі перед винесенням на стадіон. Веселящиеся фанати на прогулянковому кораблику, що проносяться повз і стилізованому під старовинний вітрильник. І все – мирно, без найменшого натяку на загрожують перейти в рукопашну ексцеси. Численні поліцейські наряди, які контролювали центр, сьогодні залишилися без роботи – як славно! А Гданськ кликав на стадіон. Численні афіші, прапори УЄФА, МЮ, Вільярреала – на кожному кроці. Місто жило передчуттям футбольного (а чи тільки футбольного?) Свята ...



Фото: А. Ісаєнко

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Чудова арена переливається золотими відблисками – ближче до вечора дійство, звичайно ж, перемістилося на стадіон. Команди ще розминалися, але вже позначилося – трибуни активно підтримують Вільярреал. І тут "жовті" в більшості – Юнайтед був багаторазово незаслужено обсвистаний. Відповідь англійських уболівальників видався невиразним – можливо, МЮ привіз до Гданська не тих фанатів? ..

Фото: Reuters

Стартові атаки підопічних Сульшера раз по раз застрявали в нетрях оборонних побудов номінальних господарів поля. Всі попередні єврокубкові зустрічі суперників закінчувалися по нулях, на відсутність голів у звітному матчі охоче робилися ставки. Традиція була порушена на 29-й хвилині, і порушив її Вільярреал. Дані Парехо подавав штрафний з точки Шевченко, від лівої бровки. На відміну від легендарного удару Андрія Миколайовича, м'яч до створу воріт не долетів, та й Філімонова в "рамці" в цей вечір не було. Кращий бомбардир Вільярреала Жерар Морено (на його рахунку – більше 40 відсотків голів команди в цьому сезоні), відірвавшись від опіки Лінделефа, відгукнувся на навіс і чарівно встромив м'яч в сітку.

МЮ намагався відігратися, в основному силами швидкого, вмілого, але у вирішальний момент метушиться Кавані. Посмутнілий Сульшер, по всій видимості, в перерві зробив своїм підопічним хороший "втик". На другий тайм "Червоні дияволи" вийшли на хорошу хвилину раніше Вільярреала – і після свистка судді заграли набагато інтенсивніше. Іспанці ж демонстрували щосекундну готовність до стрімкій контратаці. Активність манчестерців в кінці-кінців була винагороджена – все ж відзначився Едісон Кавані, підібравши безпритульний м'яч в центрі штрафного після подачі кутового. Англійці мали всі шанси вийти вперед. Рашфорд навряд чи зможе виразно пояснити, як він, з ідеальної позиції відправивши м'яч повз воротаря на 70-й хвилині, не потрапив в створ. До речі, ми вже писали, що вбитому поразкою форварду МЮ надіслали 70 образ .

За хвилину Кавані головою з близької відстані переправляв м'яч у ворота, але той знайшов голову Пау Торреса ...

Емері використовував всі заміни. Додатковий час. Вразила сцена перед початком другого овертайму – вся команда Вільярреала, запасні, тренери, обслуговуючий персонал в єдиному пориві вибігли на поле і обнялися, підживити друг одного дуже необхідною енергією.



Фото: Reuters

Нарешті, епічна серія пенальті. Тут майстри виконання 11-метрових продемонстрували справжні чудеса вміння. Били з точки знущально, як Жерард Морено на старті серії, і майстерно, як Хуан Мата, з довгим розгоном, як Алекс Теллес, і з затримкою на межі суперечності правилам, як Рашфорд, в куточок, як добре знайомий нам Фред, і точно по центру, як Мої Гомес. 10:10 (!), Настала черга воротарів. Голкіпер Вільярреала Жеронімо Рулле забив впевнено.



Фото: Reuters

Перед вирішальним ударом де Хеа все запасні іспанців, всі вболівальники щосили підказували Рулле: "Маші руками!" Дезорієнтувати недосвідченого Давида де Хеа вдалося. 11:10! Чудо, якого так жадали фанати Вільярреала, здійснилося! У цей холодний травневий вечір "Жовтий підводний човен" завоювала перший у своїй історії європейський трофей – Кубок Ліги Європи УЄФА!

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