Збожеволіли прямо на трибуні: реакція сім'ї головного героя фіналу ЛЄ на відбитий пенальті

Херонімо Рульї став головним героєм фіналу Ліги Європи. Воротар Вільярреала відбив вирішальний пенальті у виконанні голкіпера Манчестер Юнайтед Давида де Хеа і приніс своїй команді перший в історії єврокубок.
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У Мережі з'явилося відео божевільної реакції родичів Рульї, що знаходилися в той момент на трибуні стадіону в Гданську. Сім'я аргентинця просто збожеволіла після того, як Хоронімо відбив удар. Вони почали стрибати і обніматися один з одним.
А перед цим Рульї сам реалізував пенальті, адже команди настільки розійшлися в післяматчевій серії, що черга дійшла до воротарів.
"Це перший пенальті, який я коли-небудь пробивав у своєму житті. Я просто хотів його реалізувати. Я навіть не знаю, що я зробив. Я вирішив пробити сильно, думаючи, що так м'яч точно влетить в сітку. Навіть в снах я не міг би собі таке уявити. Ми чемпіони і це найкраще, що можна сказати", – зізнався після матчу Рульї, якого цитує Marca.