Швейцария потеряла двух лидеров перед игрой с Украиной

Эльведи и Фройлер пропустят предстоящий матч с украинцами из-за карточек, полученных в игре с Испанией

Сборная Швейцарии не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава в матче против Украины 17 ноября в Люцерне, который определит, какая из этих команд останется в элитном дивизионе Лиги наций, а какая его покинет.

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Из-за карточек, полученных в субботней игре с Испанией 1:1, Швейцарии в матче с Украиной не помогут защитник гладбахской "Боруссии" Нико Эльведи и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.

При этом еще ранее лагерь швейцарской сборной из-за положительных тестов на коронавирус покинули защитники Сильван Видмер ("Базель") и Джордан Лотомба ("Ницца").

Таким образом к матчу с Украиной у швейцарцев готовятся 20 футболистов:

вратари: Зоммер ("Боруссия" М), Мвого ("Лейпциг"), Фон Балльмос ("Янг Бойз")

Зоммер ("Боруссия" М), Мвого ("Лейпциг"), Фон Балльмос ("Янг Бойз") защитники: Аканджи ("Боруссия" Д), Бенито ("Бордо"), Кюмарт ("Базель"), Омерагич ("Цюрих"), Родригес ("Торино"), Шер ("Ньюкасл")

Аканджи ("Боруссия" Д), Бенито ("Бордо"), Кюмарт ("Базель"), Омерагич ("Цюрих"), Родригес ("Торино"), Шер ("Ньюкасл") полузащитники: Фернандеш ("Майнц"), Гавранович ("Динамо" З), Мехмеди, Штеффен (оба – "Вольфсбург"), Шакири ("Ливерпуль"), Варгас ("Аугсбург"), Джака ("Арсенал"), Соу, Цубер (оба – "Айнтрахт" Ф)

Фернандеш ("Майнц"), Гавранович ("Динамо" З), Мехмеди, Штеффен (оба – "Вольфсбург"), Шакири ("Ливерпуль"), Варгас ("Аугсбург"), Джака ("Арсенал"), Соу, Цубер (оба – "Айнтрахт" Ф) нападающие: Сеферович ("Бенфика"), Эмболо ("Боруссия" М)

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Напомним, для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, Украине нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Швейцария – Испания (1:1)

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Обзор матча Германия – Украина (3:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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