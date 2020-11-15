Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Швейцария потеряла двух лидеров перед игрой с Украиной

15 ноября, 17:20

Олег Люлька Олег Люлька

Эльведи и Фройлер пропустят предстоящий матч с украинцами из-за карточек, полученных в игре с Испанией

Сборная Швейцарии не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава в матче против Украины 17 ноября в Люцерне, который определит, какая из этих команд останется в элитном дивизионе Лиги наций, а какая его покинет.

Реклама

Из-за карточек, полученных в субботней игре с Испанией 1:1, Швейцарии в матче с Украиной не помогут защитник гладбахской "Боруссии" Нико Эльведи и полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.

При этом еще ранее лагерь швейцарской сборной из-за положительных тестов на коронавирус покинули защитники Сильван Видмер ("Базель") и Джордан Лотомба ("Ницца").

Таким образом к матчу с Украиной у швейцарцев готовятся 20 футболистов:

  • вратари: Зоммер ("Боруссия" М), Мвого ("Лейпциг"), Фон Балльмос ("Янг Бойз")
  • защитники: Аканджи ("Боруссия" Д), Бенито ("Бордо"), Кюмарт ("Базель"), Омерагич ("Цюрих"), Родригес ("Торино"), Шер ("Ньюкасл")
  • полузащитники: Фернандеш ("Майнц"), Гавранович ("Динамо" З), Мехмеди, Штеффен (оба – "Вольфсбург"), Шакири ("Ливерпуль"), Варгас ("Аугсбург"), Джака ("Арсенал"), Соу, Цубер (оба – "Айнтрахт" Ф)
  • нападающие: Сеферович ("Бенфика"), Эмболо ("Боруссия" М)

Сборная Швейцарии
Реклама

Сборная Швейцарии / Фото: Reuters

Читайте также: Шевченко не будет вызывать подмогу на решающий матч Лиги наций

В тренде
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)

Напомним, для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, Украине нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Швейцария – Испания (1:1)

Реклама

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Швейцарии

Источник: УАФ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять