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Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

15 ноября, 00:12

Олег Люлька Олег Люлька

В последнем матче группы, 17 ноября, нас может устроить даже минимальное поражение

После выездного поражения от Германии со счетом 1:3 в субботнем матче Лиги наций сборная Украины потеряла шансы на первое место в своей группе и выход в Финал четырех, где могла бы побороться за трофей турнира. Теперь в последнем поединке против Швейцарии в Люцерне, 17 ноября, команде Андрея Шевченко предстоит решать задачу сохранения прописки в элитном дивизионе этих соревнований на следующий сезон. За тур до финиша Украина опережает на три очка Швейцарию, имея в активе львовскую победу над ней со счетом 2:1. Таким образом, чтобы гарантированно остаться в топ-дивизионе Лиги наций, Украине 17 ноября нужно не проиграть в Люцерне. Но устроит и поражение – 2:3, 3:4, 4:5, 5:6. Если же швейцарцы обыграют нас 1:0, 2:1 или с разницей в два мяча и более, то именно они займут третье место в группе, а мы откатимся на четвертую строчку и вылетим во второй дивизион Лиги наций к соперникам калибра Румынии и Чехии. Но, надеемся, до этого все же не дойдет.

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Сборная Украины сборная Германии сборная Швейцарии

Источник: Сегодня|Спорт

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