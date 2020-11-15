Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко играл против Германии с травмой и привез два мяча

15 ноября, 12:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко снял игрока "Манчестер Сити" только перед самым финальным свистком

Неприятности продолжают сопровождать сборную Украины. В матче Лиги наций против Германии (1:3) травму получил полузащитник Александр Зинченко. Тем не менее, украинец отыграл 86 минут и был заменен на Игоря Харатина. Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

Реклама

Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

При этом, Зинченко отличился неудачными действиями, когда немцы забивали в первом тайме. Сначала Александр обрезался на чужой половине поля, из-за чего началась результативная контратака с точным ударом Лероя Сане.

А затем Зинченко не сумел помешать Леону Горетцке принять тяжелую передачу на фланге и сделать результативный прострел на Тимо Вернера.

"Ошибки имели место. Однако он в начале матча получил травму, было заметно, что играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива", – оценил игру футболиста Андрей Шевченко после матча, которого цитирует УАФ.

Кем Шевченко усилить сборную Украины перед главным матчем года

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Германии Лига наций Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять