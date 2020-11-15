Зинченко играл против Германии с травмой и привез два мяча

Неприятности продолжают сопровождать сборную Украины. В матче Лиги наций против Германии (1:3) травму получил полузащитник Александр Зинченко. Тем не менее, украинец отыграл 86 минут и был заменен на Игоря Харатина. Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

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При этом, Зинченко отличился неудачными действиями, когда немцы забивали в первом тайме. Сначала Александр обрезался на чужой половине поля, из-за чего началась результативная контратака с точным ударом Лероя Сане.

А затем Зинченко не сумел помешать Леону Горетцке принять тяжелую передачу на фланге и сделать результативный прострел на Тимо Вернера.

"Ошибки имели место. Однако он в начале матча получил травму, было заметно, что играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива", – оценил игру футболиста Андрей Шевченко после матча, которого цитирует УАФ.

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