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Шевченко не будет вызывать подмогу на решающий матч Лиги наций

15 ноября, 15:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сборная стада новые тесты на COVID-19 провела восстановляющую тренировку

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не планирует вызывать в команду новых игроков, несмотря на кадровые проблемы перед решающим матчем в Лиге наций против Швейцарии 17 ноября в Люцерне. Хотя мы прикинули, кем Шевченко усилить сборную Украины перед главным матчем года.

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Сейчас в расположении сборной Украины 17 полевых игроков и четыре вратаря. Из них в матче против Германии повреждения получили Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Как сообщает сайт УАФ, у Александра – ушиб мышцы бедра, у Руслана – пубальгия (боль в паху). Мы уже писали, что Зинченко с травмой отыграл почти весь матч и был причастен к двум голам немцев.

Пока же полевые игроки, вышедшие с первых минут матча с Германией, провели восстанавливающую тренировку под присмотром тренера по физподготовке, а другая группа провела интенсивную тренировку под руководством тренерского штаба, чтобы выровнять функциональную нагрузку.

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Также утром команда прошла плановое тестирование на коронавирус, результаты которого станут известны уже по приезду в Швейцарию.

Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Андрей Шевченко Сборная Украины Лига наций

Источник: Сегодня

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