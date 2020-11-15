Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную. А кто лидирует?

Кроме Роналду, в первой десятке продолжает международную карьеру только Серхио Рамос

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за национальные команды. Вчера Роналду провел поединок против Франции (0:1) в Лиге наций. Для него это был 169-й матч в составе сборной.

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Кстати, вчера испанский защитник Серхио Рамос обновил европейский рекорд по количеству матчей за сборную. Игрок "Реала" превзошел достижение Джанлуиджи Буффона, в ближайшее время его может обогнать только Роналду.

ТОП-10 игроков в мире с самым большим количество матчей за сборную:

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Ахмед Хасан (Египет) – 184 матча

Ахмед Мубарак (Оман) – 179

Мохаммед Аль-Дейя (Саудовская Аравия) – 178

Бадер Аль Мутава (Кувейт) – 178

Клаудио Суарес (Мексика) – 177

Серхио Рамос (Испания) – 177

Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176

Хоссам Хассан (Египет) – 170

Криштиану Роналду (Португалия) – 169

Амер Шафи (Иордания) – 168

Смотрите обзор матча Португалия – Франция:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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