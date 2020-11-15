Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную. А кто лидирует?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за национальные команды. Вчера Роналду провел поединок против Франции (0:1) в Лиге наций. Для него это был 169-й матч в составе сборной.
Кстати, вчера испанский защитник Серхио Рамос обновил европейский рекорд по количеству матчей за сборную. Игрок "Реала" превзошел достижение Джанлуиджи Буффона, в ближайшее время его может обогнать только Роналду.
ТОП-10 игроков в мире с самым большим количество матчей за сборную:
- Ахмед Хасан (Египет) – 184 матча
- Ахмед Мубарак (Оман) – 179
- Мохаммед Аль-Дейя (Саудовская Аравия) – 178
- Бадер Аль Мутава (Кувейт) – 178
- Клаудио Суарес (Мексика) – 177
- Серхио Рамос (Испания) – 177
- Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176
- Хоссам Хассан (Египет) – 170
- Криштиану Роналду (Португалия) – 169
- Амер Шафи (Иордания) – 168
Смотрите обзор матча Португалия – Франция:
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