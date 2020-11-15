Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за сборную. А кто лидирует?

15 ноября, 13:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кроме Роналду, в первой десятке продолжает международную карьеру только Серхио Рамос

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в ТОП-10 игроков по количеству матчей за национальные команды. Вчера Роналду провел поединок против Франции (0:1) в Лиге наций. Для него это был 169-й матч в составе сборной.

Реклама

Кстати, вчера испанский защитник Серхио Рамос обновил европейский рекорд по количеству матчей за сборную. Игрок "Реала" превзошел достижение Джанлуиджи Буффона, в ближайшее время его может обогнать только Роналду.

ТОП-10 игроков в мире с самым большим количество матчей за сборную:

В тренде
Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций
  • Ахмед Хасан (Египет) – 184 матча
  • Ахмед Мубарак (Оман) – 179
  • Мохаммед Аль-Дейя (Саудовская Аравия) – 178
  • Бадер Аль Мутава (Кувейт) – 178
  • Клаудио Суарес (Мексика) – 177
  • Серхио Рамос (Испания) – 177
  • Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176
  • Хоссам Хассан (Египет) – 170
  • Криштиану Роналду (Португалия) – 169
  • Амер Шафи (Иордания) – 168

Смотрите обзор матча Португалия – Франция:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Криштиану Роналду сборная Португалии Серхио Рамос Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять