Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 15 ноября

Сегодня должны были пройти еще 18 встреч в Лиге наций, однако матч Румыния – Норвегия отменили из-за коронавируса. Играть будут в трех дивизионах – А, В, С. Два поединка начнутся в 16:00 по киевскому времени, семь – в 19:00, восемь – в 21:45.
Ниже – расписание матчей, трансляции на украинском телевидении, результаты и турнирные таблицы групп. Трансляции Лиги наций также доступны в интернете на сервисе OLL.TV.
Группа A1
19:00. Нидерланды – Босния и Герцеговина
ТВ: "Футбол 1"
21:45. Италия – Польша
ТВ: "Футбол 2"
Группа A2
21:45. Бельгия – Англия
ТВ: "Футбол 1"
21:45. Дания – Исландия
ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Группа B1
21:45. Австрия – Северная Ирландия
ТВ: "Футбол 3"
Румыния – Норвегия – отменен
Группа B2
16:00. Словакия – Шотландия
ТВ: "Футбол 1"
21:45. Чехия – Израиль
Группа B3
19:00. Турция – Россия
ТВ: "Футбол 3"
19:00. Венгрия – Сербия
Группа B4
19:00. Болгария – Финляндия
19:00. Уэльс – Ирландия
ТВ: "Футбол 2"
Группа C2
16:00. Северная Македония – Эстония
ТВ: "Футбол 2"
19:00. Грузия – Армения
Группа C3
21:45. Молдова – Греция
21:45 Словения – Косово
Группа C4
19:00. Албания – Казахстан
21:45 Беларусь – Литва
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Смотрите, как поляки обыграли украинцев в товарищеском матче в среду:
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