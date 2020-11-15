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Расписание, трансляции и результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 15 ноября

15 ноября, 12:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В последний день недели состоятся еще 17 поединков пятого тура группового этапа

Сегодня должны были пройти еще 18 встреч в Лиге наций, однако матч Румыния – Норвегия отменили из-за коронавируса. Играть будут в трех дивизионах – А, В, С. Два поединка начнутся в 16:00 по киевскому времени, семь – в 19:00, восемь – в 21:45.

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Ниже – расписание матчей, трансляции на украинском телевидении, результаты и турнирные таблицы групп. Трансляции Лиги наций также доступны в интернете на сервисе OLL.TV.

Группа A1

19:00. Нидерланды – Босния и Герцеговина
ТВ: "Футбол 1"

21:45. Италия – Польша
ТВ: "Футбол 2"

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Группа A2

21:45. Бельгия – Англия
ТВ: "Футбол 1"

21:45. Дания – Исландия
ТВ: "Футбол 2" (23:40)

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Группа B1

21:45. Австрия – Северная Ирландия
ТВ: "Футбол 3"
Румыния – Норвегия – отменен

Группа B2

16:00. Словакия – Шотландия
ТВ: "Футбол 1"

21:45. Чехия – Израиль

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Группа B3

19:00. Турция – Россия
ТВ: "Футбол 3"

19:00. Венгрия – Сербия

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Группа B4

19:00. Болгария – Финляндия

19:00. Уэльс – Ирландия
ТВ: "Футбол 2"

Группа C2

16:00. Северная Македония – Эстония
ТВ: "Футбол 2"

19:00. Грузия – Армения

Группа C3

21:45. Молдова – Греция

21:45 Словения – Косово

Группа C4

19:00. Албания – Казахстан

21:45 Беларусь – Литва

Читайте также о том, что Рамос не забил два пенальти в матче Швейцария – Испания.

Смотрите, как поляки обыграли украинцев в товарищеском матче в среду:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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