Кем Шевченко усилить сборную Украины перед главным матчем года

Главный тренер может довызвать новых исполнителей на матч со Швейцарией, но времени очень мало

Во вторник обескровленная коронавирусом сборная Украины проведет решающий матч против Швейцарии за сохранение прописки в элите Лиги наций. После вчерашнего поединка с Германией (1:3) Андрей Шевченко признался, что ему тяжело заменить выбывших Ярмоленко, Цыганкова, Коваленко и Сидорчука, но искать новые кадры нет времени. Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

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Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

"Если не будет никаких травм, мы останемся в этом составе. У нас есть время до утреннего самолета. Если у нас будет необходимость добавить новых игроков, их нужно будет еще найти и вызвать", – сказал наставник сине-желтых.

Тем не менее, мы решили поискать экстренное усиление для сборной вместо тренерского штаба. Учитывая, что матч против Швейцарии сверхважный – сейчас не время для экспериментов, поэтому полагаться Шевченко смог бы только на проверенных бойцов. Второй момент, чартер в Германию вылетит из Киева, значит, и пополнение нужно искать в столице.

"Шахтер" делегировал в национальную команду практически всех, кого мог, в клубе из потенциальных сборников остается только Сергей Болбат.

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А вот с "Динамо" другая ситуация. Сразу несколько киевлян не смогла отправиться в сборную из-за коронавируса, однако еще в среду клуб сообщил о выздоровлении целой группы игроков, среди которых сборники Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко. А накануне журналист Игорь Бурбас сообщил, что и тест Владислава Супряги негативный. Плюс не получил приглашение Виталий Буяльский. Все они могли би усилить команду Шевченко при условии, что находятся в тонусе.

"Динамо" (Киев) / Фото: Reuters

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