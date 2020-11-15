Рамос не забил два пенальти, и Испания едва не проиграла Швейцарии (видео)

Вчера состоялись очередные матчи Лиги наций в трех дивизионах. Узнавайте все результаты субботы, 14 ноября. В одном из поединков, в Базеле, встречались соперники украинцев по группе А4. Сборная Швейцарии была близка к победе над командой Испании, но в концовке позволила сопернику сравнять счет – 1:1.

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Хозяева открыли счет на 26-й минуте после удара полузащитника итальянской "Аталанты" Ремо Фройлера, который огорчил молодого вратаря "Атлетика" Уная Симона. После этого "Фурия роха" безуспешно пыталась отыграться до последних последних минут.

Во втором тайме шотландский рефери Уильям Коллам дважды назначал 11-метровые в ворота швейцарцев. На 57-й минуте за игру рукой, на 79-й – за нарушение правил со стороны Нико Эльведи. При этом защитник дортмундской "Боруссии" был удален за второй "горчичник". Однако капитан гостей Серхио Рамос умудрился дважды проиграть дуэли Яну Зоммеру.

Вчера Рамос побил достижение Буффона по матчам за сборную.

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Лишь на 89-й минуте испанцев спас форвард "Вильярреала" Жерар Морено – 1:1. Ничья не устроила обе стороны, так как подопечные Луиса Энрике уступили лидерство в группе немцам, а швейцарцы не смогли приблизиться к украинцам поближе. Теперь в последнем туре сборной Испании нужно побеждать "Бундестим", чтобы выйти в полуфинал турнира. Команде Швейцарии, чтобы сохранить прописку в элите, во вторник необходимо обыграть нашу сборную – предпочтительно с разницей в два мяча.

Читайте, что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций.

Смотрите обзор матча Швейцария – Испания:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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