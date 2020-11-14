Лига наций: прогноз, расписание и результаты 5-го тура

14 ноября в Лиге наций по футболу стартуют поединки 5-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Сегодня свой поединок проведет и команда Андрея Шевченко. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.

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ЛИГА D

Группа 1

16:00 Мальта – Андорра

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.65 – 3.00 – 7.50

19:00 Латвия – Фарерские острова

Букмекеры: 2.37 – 2.80 – 3.40

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Группа 2

16:00 Сан-Марино – Гибралтар

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.00 – 3.00 – 1.83

ЛИГА С

Группа 1

19:00 Кипр – Люксембург

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.25 – 3.10 – 2.25

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19:00 Азербайджан – Черногория

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.60 – 3.00 – 2.15

ЛИГА А

Группа 3

21:45 Португалия – Франция

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.30 – 3.10 – 3.10

21:45 Швеция – Хорватия

ТВ: в записи в 23:40 на "Футбол 2"

Букмекеры: 2.70 – 3.00 – 2.62

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Группа 4

21:45 Германия – Украина

ТВ: ТРК "Украина", "Футбол 1"

Букмекеры: 1.17 – 6.50 – 15.00

21:45 Швейцария – Испания

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.83

Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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