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Лига наций: прогноз, расписание и результаты 5-го тура

14 ноября, 14:10

Елена Павлова Елена Павлова

Неделя сборных открывается девятью поединками в различных дивизионах Лиги наций

14 ноября в Лиге наций по футболу стартуют поединки 5-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Сегодня свой поединок проведет и команда Андрея Шевченко. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.

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Читайте также: Власти Германии решили судьбу матча с Украиной, но Шевченко раньше огласил заявку

ЛИГА D
Группа 1

16:00 Мальта – Андорра
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 3.00 – 7.50

19:00 Латвия – Фарерские острова
Букмекеры: 2.37 – 2.80 – 3.40

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Группа 2
16:00 Сан-Марино – Гибралтар
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.00 – 3.00 – 1.83

ЛИГА С
Группа 1

19:00 Кипр – Люксембург
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.25 – 3.10 – 2.25

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19:00 Азербайджан – Черногория
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.60 – 3.00 – 2.15

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

ЛИГА А
Группа 3

21:45 Португалия – Франция
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.30 – 3.10 – 3.10

21:45 Швеция – Хорватия
ТВ: в записи в 23:40 на "Футбол 2"
Букмекеры: 2.70 – 3.00 – 2.62

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Группа 4

21:45 Германия – Украина
ТВ: ТРК "Украина", "Футбол 1"
Букмекеры: 1.17 – 6.50 – 15.00

21:45 Швейцария – Испания
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.83

Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Португалия разгромила Швецию

Все подробности в спецтеме Лига наций

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