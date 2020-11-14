Лига наций: прогноз, расписание и результаты 5-го тура

14 ноября в Лиге наций по футболу стартуют поединки 5-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Сегодня свой поединок проведет и команда Андрея Шевченко. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.
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ЛИГА D
Группа 1
16:00 Мальта – Андорра
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 3.00 – 7.50
19:00 Латвия – Фарерские острова
Букмекеры: 2.37 – 2.80 – 3.40
Группа 2
16:00 Сан-Марино – Гибралтар
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.00 – 3.00 – 1.83
ЛИГА С
Группа 1
19:00 Кипр – Люксембург
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.25 – 3.10 – 2.25
19:00 Азербайджан – Черногория
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.60 – 3.00 – 2.15
ЛИГА А
Группа 3
21:45 Португалия – Франция
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.30 – 3.10 – 3.10
21:45 Швеция – Хорватия
ТВ: в записи в 23:40 на "Футбол 2"
Букмекеры: 2.70 – 3.00 – 2.62
Группа 4
21:45 Германия – Украина
ТВ: ТРК "Украина", "Футбол 1"
Букмекеры: 1.17 – 6.50 – 15.00
21:45 Швейцария – Испания
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.33 – 3.30 – 1.83
Напомним, что поединки можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.
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