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Украина проиграла Германии в Лиге наций, ведя в счете по ходу матча

14 ноября, 23:35

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок в Лейпциге завершился победой немцев 3:1

Украина выдала довольно неплохой матч против чемпиона мира-2014 Германии на ее поле. Однако субботний поединок пятого тура Лиги наций в Лейпциге все-таки завершился волевой победой немцев над украинцами 3:1.

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Команда Андрея Шевченко повела в счете на 12-й минуте. Зубков подхватил мяч в штрафной Германии после отскока, нашел возможность скинуть под удар Яремчуку, и форвард "Гента" расстрелял ворота Нойера.

Однако радость украинских болельщиков была недолгой. На 23-й минуте после контратаки Лерой Сане сравнял счет.

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А на 33-й минуте Тимо Вернер вывел Германию вперед – 2:1.

Отметим, что оба первых гола немцев стали следствием ошибок Зинченко. Сначала он "обрезался" в центре поля, что позволило немцам убежать в голевую контратаку, а затем Александр не уследил за Горецкой, отдавшим результативный пас на Вернера.

На 65-й минуте Тимо Вернер оформил дубль, сделав счет 3:1 в пользу Германии.

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Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций
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Украинцы имели немало моментов, чтобы сократить отставание в счете и даже отыграться. Но по ходу второго тайма штанга спасала Германию после ударов Зинченко, Марлоса и Мораеса.

Германия – Украина

Германия – Украина / Фото: Reuters

В итоге, Германия обыграла Украину 3:1. Это означает, что наша команда потеряла шансы на первое место в группе и выход в Финал четырех Лиги наций.

В параллельном матче Швейцария дома сыграла с Испанией вничью 1:1.

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Таким образом, Украина за тур до финиша занимает третье место в своем квартете, на три очка опережая Швейцарию. Чтобы гарантированно не вылететь из элитного во второй дивизион Лиги наций, команде Андрея Шевченко нужно 17 ноября в Люцерне не проиграть Швейцарии. Но устроит и поражение из серии 2:3, 3:4, 4:5. Но не 0:1 и не 1:2.

Германия – Украина – 3:1
Голы: Сане, 24, Вернер, 33, 65 – Яремчук, 12
Германия: Нойер – Зюле, Кох, Рюдигер – Гинтер, Горецка, Гюндоган, Макс – Гнабри, Вернер (Брандт, 77), Сане (Вальдшмидт, 86)
Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь – Малиновский, Степаненко (Макаренко, 69), Зинченко (Харатин, 86) – Марлос, Яремчук (Мораес, 75), Зубков (Михайличенко, 74)
Предупреждения: Рюдигер – Малиновский

Турнирное положение в группе А4

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины видео голов сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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