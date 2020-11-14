Уже в первом тайме команды забили три мяча

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге сборные Германии и Украины встречались в рамках пятого тура Лиги наций. Мы проводили онлайн матча Германия – Украины с подробным описанием всех ключевых моментов, а ниже предлагаем посмотреть видео голов и обзор матча.

Реклама

Сборная Украины открыла счет уже на 12-й минуте встречи. Александр Зубков прорвался в чужую штрафную и уже падая сумел отпасовать на Романа Яремчука, а тот первым же касанием мощным ударом пробил в правый угол ворот Мануэля Нойера.

Германия сравняла на 23-й минуте. Зинченко обрезался на чужой половине поля, Леон Горетцка сразу отпасовал вперед на Лероя Сане, а тот легко избавился от нашего защитника и с линии штрафной пробил точно в нижний угол ворот.

В тренде Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

Реклама

На 33-й минуте Германия вышла вперед. Горетцка на правом фланге принял тяжелую передачу из глубины и сделал прострел в центр вратарской на Тимо Вернера, который спокойно головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что в этом эпизоде снова неудачно сыграл Зинченко, не сумевший Горетцке помешать принять мяч.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама