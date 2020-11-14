Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

14 ноября, 22:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Уже в первом тайме команды забили три мяча

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге сборные Германии и Украины встречались в рамках пятого тура Лиги наций. Мы проводили онлайн матча Германия – Украины с подробным описанием всех ключевых моментов, а ниже предлагаем посмотреть видео голов и обзор матча.

Реклама

Сборная Украины открыла счет уже на 12-й минуте встречи. Александр Зубков прорвался в чужую штрафную и уже падая сумел отпасовать на Романа Яремчука, а тот первым же касанием мощным ударом пробил в правый угол ворот Мануэля Нойера.

Германия сравняла на 23-й минуте. Зинченко обрезался на чужой половине поля, Леон Горетцка сразу отпасовал вперед на Лероя Сане, а тот легко избавился от нашего защитника и с линии штрафной пробил точно в нижний угол ворот.

В тренде
Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

Реклама

На 33-й минуте Германия вышла вперед. Горетцка на правом фланге принял тяжелую передачу из глубины и сделал прострел в центр вратарской на Тимо Вернера, который спокойно головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что в этом эпизоде снова неудачно сыграл Зинченко, не сумевший Горетцке помешать принять мяч.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять