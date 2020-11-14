Прорвало: Роман Яремчук забил за сборную Украины первый гол за 363 дня

Нападающий сборной Украины уходил с поля "сухим" на протяжении почти 500 минут

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук открыл счет в матче против Германии в Лиге наций. Для форварда "Гента" этот мяч стал шестым в футболке национальной команды, однако первым почти за год. Онлайн матча Германия – Украина есть на нашем сайте.

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Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

Свой предыдущий мяч за сборную Украины Яремчук забил 17 ноября 2019 года в заключительном поединке отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2). С тех пор прошло 363 дня!

С тех пор Роман провел шесть матчей за национальную команду и отличился лишь одной результативной передачей. Если перевести на игровое время, то нападающий "молчал" целых 469 минут. Добавим, что сегодняшняя встреча против Германии – 19-я для Яремчука в составе Украины.

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