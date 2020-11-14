Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Прорвало: Роман Яремчук забил за сборную Украины первый гол за 363 дня

14 ноября, 22:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий сборной Украины уходил с поля "сухим" на протяжении почти 500 минут

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук открыл счет в матче против Германии в Лиге наций. Для форварда "Гента" этот мяч стал шестым в футболке национальной команды, однако первым почти за год. Онлайн матча Германия – Украина есть на нашем сайте.

Реклама

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

Свой предыдущий мяч за сборную Украины Яремчук забил 17 ноября 2019 года в заключительном поединке отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2). С тех пор прошло 363 дня!

В тренде
Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

С тех пор Роман провел шесть матчей за национальную команду и отличился лишь одной результативной передачей. Если перевести на игровое время, то нападающий "молчал" целых 469 минут. Добавим, что сегодняшняя встреча против Германии – 19-я для Яремчука в составе Украины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять