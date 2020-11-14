Германия – Украина: онлайн-трансляция решающего матча Лиги наций

Сегодня в Лейпциге на "РБ Арене" сборная Украины проведет поединок 5-го тура Лиги наций против Германии. Сейчас у команд одинаковое количество очков и поражение может стать для каждой тяжелым ударом как в борьбе за выход из группы, так и в сражении за выживание в европейской элите. Поединок начнется в 21:45 по Киеву, а наш сайт проведет мультимедийный онлайн решающего матча для "сине-желтых", которые ослаблены COVID-19.

Германия – Украина

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Расклады перед матчем

Второй сезон Лиги наций превращается в настоящие мучения для Андрея Шевченко. Перед третьим и четвертым туром в октябре вспышка коронавируса оставила сборную без ряда игроков "Шахтера" и вратаря Андрея Лунина. Теперь – перед двумя заключительными матчами группового этапа эпидемия началась в "Динамо". А в пятницу, накануне поединка, четыре игрока и администратор команды сдали положительные тесты.

Сидорчук, Мораес и Ярмоленко. Сборная Украины / Фото: УАФ

Таким образом, на изоляцию были отправлены Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин. И этот список может дополняться, так как сегодня утром украинцы сдадут дополнительные тесты на COVID-19. Матч даже оказался под угрозой срыва. При этом заразившихся игроков могут обязать остаться отбывать весь срок самоизоляции в Германии. Окончательное решение остается за местными властями.

Смотрите, как Украина накануне уступила Польше – 0:2

У Германии не такие серьезные потери, но они есть. Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц также подхватил коронавирус. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос не сможет сыграть 14 ноября из-за перебора желтых карточек. А еще один хавбек Йонас Хофманн получил повреждение бедра в товарищеском матче против Чехии (1:0).

Напомним, что в шестью очками после четырех туров Украина делит второе-третье место в группе с Германией. А Испания опережает их всего на один балл. Так что "сине-желтые" еще сражаются и за выход в финал четырех. Однако в случае двух поражений в оставшихся матчах и минимум четырех набранных очков Швейцарией (у нее пока 2) может и вылететь из элитного дивизиона. Впрочем при двух неудачах и взлете "часовщиков" от вылета не застрахованы и немцы.

Смотрите, как Германия накануне переиграла Чехию – 1:0

Напомним, что в третьем туре в Киеве Украина уступила немцам – 1:2, впервые проиграв дома в Лиге наций. У немцев забивали Гинтер и Горецка. На 77-й минуте Руслан Малиновский отыграл один мяч с пенальти.

История встреч

Что говорили перед матчем

Тренер сборной Германии Йоахим Лев: "Победа в Лиге наций, конечно, возможна. Но для меня и команды важна победа в завтрашнем матче. Я не говорю сегодня об Испании. Сначала нам придется преодолеть сопротивление украинской команды. У них много быстрых и много технически хороших игроков. Но они также умеют хорошо защищаться и играют очень по-мужски. Мы сами заметили это в Украине".

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "У нас есть возможность играть первым номером. Мы должны адаптировать нашу игру под тактику, которая позволит добиваться результатов. Наша команда может перестроиться. Играя с сильным соперником, мы будем менять схему игры, но не будем отказываться от своих принципов".

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Что прогнозируют букмекеры

В сложившейся ситуации безусловным фаворитом у букмекеров считается Германия. Коэффициент на ее победу – 1.20, на выигрыш сборной Украины – 13.00, на ничью – 6.00. Самый вероятный исход – 2:0 в пользу бундестим – 7.00.

Смотрите, как Украина выиграла у Испании

Все подробности в спецтеме Лига наций

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