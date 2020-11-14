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В европейском футболе новый рекордсмен: Рамос побил достижение Буффона

14 ноября, 22:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанский защитник больше всех в Европе играл за свою сборную, его догнать может только Роналду

Капитан сборной Испании Серхио Рамос побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду. 34-летний защитник вышел в стартовом составе Испании на матч Лиги наций против Швейцарии и проводит свой 177-й матч в составе "Фурии роха".

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Рамос превзошел достижение легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, у которого осталось 176 матчей. Буффон завершил карьеру в национальной команде после провального отбора на ЧМ-2018.

Третье место занимает Криштиану Роналду, на счету которого 168 матчей за сборную Португалии. Звезда "Ювентуса" единственный, кто может составить конкуренцию Рамосу, ведь из первой десятки гвардейцев только он продолжает карьеру. Отметим, что на 10-м месте находится экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук – на его счету 144 матча.

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Смотрите обзор матча Нидерланды – Испания, в котором Рамос догнал Буффона:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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сборная Испании Серхио Рамос Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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