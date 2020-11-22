Шевченко согласен, чтобы судьбу матча Украины со Швейцарией решил жребий

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал неприемлемым вариант присуждения технического поражения нашей команде по итогам разбирательства причин отмены матча со Швейцарией 17 ноября. Напомним, проводить тот поединок Лиги наций запретил главврач Люцерна, опасаясь распространения коронавируса от украинских футболистов. При этом Шева готов принять вариант с определением результата несостоявшейся игры жеребьевкой.

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"Наша сторона имеет все доводы, чтобы доказать – как минимум мы не заслужили технического поражения. Я считаю, что все должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить, какая команда сильнее и должна оставаться в элитном дивизионе Лиги наций", – заявил Андрей Шевченко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1"

Если вариант с переигровкой будет невозможен в силу отсутствия "окон" в календаре, Шевченко согласен определить результат несостоявшегося матча со швейцарцами жребием.

"УЕФА должен определиться для себя. Если есть даты для переигровки – это был бы лучший вариант. Этот матч должен быть сыграть с точки зрения фэйр-плей. В этом смысл. Если не будет места и времени для переигровки – тогда жребий. Но о техническом поражении одной или другой команде речи не должно идти. Это будет неправильно", – сказал Шевченко

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

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Ранее ожидалось, что УЕФА рассмотрит отмену матча Швейцария – Украина 23 ноября, в понедельник. Однако, не исключено, что решение будет озвучено уже ближе к концу рабочей недели.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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