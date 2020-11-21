Отмена матча сборной Украины: швейцарские врачи не показали готовность решать проблемы

Главный врач сборной Украины Артур Глущенко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг отмененного матча Лиги наций Швейцария – Украина. Напомним, что встреча 6-го тура должна была состояться 17 ноября. Но после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн отменил матч и закрыл сборную на карантин. Однако позже изолированную сборную Украины согласились выпустить из Швейцарии.

"В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной, и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, швейцарцы такого стремления не показали", – цитирует врача сайт УАФ.

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Артур Глущенко / Фото: УАФ

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"После того, как ПЦР-тестирование выявило пять инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13:00 мы сдали тесты, а через 3 часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась. Что касается швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначив его на вечер накануне матча – 16 ноября", – рассказал Глущенко.

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Теперь судьбу встречи решит УЕФА, который перенес рассмотрение дела. Оно может состояться 23 ноября. Изначально Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА должен был собраться 20-го числа, однако в организации решили взять дополнительное время.

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