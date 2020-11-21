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Матчи Украины – самые посещаемые в текущем сезоне Лиги наций

21 ноября, 13:41

Елена Павлова Елена Павлова

Зрителей пустили только на 41 матч турнира из 160 состоявшихся в четырех дивизионах

Украина стала лидером по посещаемости матчей Лиги наций – сообщает isport.ua. В связи с пандемией коронавируса во многих странах не рискнули пустить на трибуны болельщиков. В итоге зрители посетили только 41 матч Лиги наций из 160 состоявшихся в четырех дивизионах. Напомним, что команда Андрея Шевченко еще не завершила второй сезон турнира, так как поединок со Швейцарией запретил проводить врач кантона Люцерн.

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Болельщики на НСК "Олимпийский"

Болельщики на НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Тем временем встречу Украина – Германия (1:2) на НСК "Олимпийский" в Киеве официально посмотрели почти 18 тысяч зрителей. А на матче Украина – Испания (1:2) на главном стадионе страны присутствовало около 10,5 тысячи человек. Несмотря на то, что в октябре в Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах. Но для сборной Шевченко и Лиги чемпионов сделали исключение.

Украина vs Германия
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Украина vs Германия / Фото: Reuters

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Третьим по численности считается поединок между поляками и итальянцами в Гданьске (0:0), где присутствовало 9200 болельщиков.

Ранее мы также сообщали, что за 2,5 часа до матча Украина – Испания из продажи убрали билеты.

Смотрите, как Украина переиграла Испанию в Киеве

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