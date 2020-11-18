Как монета и бумага решали судьбу матчей: ТОП-5 удивительных историй жребия в футболе

17 ноября Украина и Швейцария не смогли сыграть в 6-м туре Лиги наций и определить команду, которая вылетит из элитного дивизиона. После новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн отменил матч и закрыл сборную на карантин. И теперь одним из вариантов развития событий может стать жребий от УЕФА – победа одной из команд 1:0 или ничья 0:0. И это не первый случай, когда победителя встречи определяет удача.

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До начала 1970-х в футболе не было послематчевых пенальти, а до конца 1960-х и правила выездного гола, поэтому в матчах на вылет проводилась переигровка или же судьбу команд решала монетка. Смотрите самые знаковые капризы жребия.

Монета Великобритании / Фото: Reuters

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Первый счастливый голкипер

Историки считают, что впервые команды положились на удачу почти полтора века назад. 17 ноября 1873 года победителя в одном из раундов Кубка Англии между "Шеффилдом" и "Шропшир Уондерерз" определил жребий. Удивительно, но оба матча завершились нулевой ничьей, и соперники даже были готовы играть снова. Однако во время послематчевого отдыха в шрусберской гостинице "Равен" спонтанно решили довериться монетке.



"Шеффилд"

И в дуэли капитанов удача улыбнулась голкиперу "Шеффилда" Гарри Уокеру Чамберсу. Любопытно, что второй матч самый старый клуб мира доигрывал в меньшинстве и буквально вымучил ничью. Но затем ему улыбнулась Фортуна.

Как франк и Шестернев похоронили СССР

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В Украине лучше всего знают историю со жребием на Евро-1968. Тогда полуфинал между сборными Италии и СССР завершился "сухой" ничьей, после чего в судейскую комнату были приглашены капитаны обеих команд – Шестернев и Факкетти, три арбитра матча и представитель УЕФА испанец Руйола. Победителя определяли французской монетой.

"Руйола спрашивает у Шестернева, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно ее осмотреть и заметил, что одна ее сторона, называемая "фигурой", чуть выпуклая. И шансов, что монета упадет вверх выпуклой частью, значительно больше. Подсказываю Шестерневу: "Выбирай "фигуру". Он стоит отрешенный. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факкетти. Итальянец смекнул, в чем дело, и произнес: "Фигура!". Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факкетти", – вспоминал главный тренер СССР Михаил Якушин.

Итальянцы таким образом вышли в финал чемпионата Европы, который выиграли. А СССР в матче за третье место уступили Англии и остались без наград. Кстати, Факкетти потом в одном из интервью рассказал, будто франк пришлось бросать дважды, так как в первый раз он якобы застрял в трещине в полу...

Мальчик с завязанными глазами

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Европейский отбор к чемпионату мира-1954 закончился скандалом в 6-й группе, которая состояла из Испании и Турции. Им нужно было сыграть две встречи – дома и на выезде, однако тогда, по регламенту, матчи не суммировались. И поэтому после домашней победы испанцев 4:1 и выигрыша турков 1:0 назначили переигровку на нейтральном поле в Риме. Подопечные Луиса Ирибаррена забили четыре мяча, но арбитр Джиджио Бернарди засчитал только два.

Поединок завершился 2:2, и 14-летний итальянский мальчик Луиджи Франко Джемма, чей отец работал на стадионе "Форо Италико", с завязанными глаза опустил руку в урну и достал одну из бумажек с написью: "Турция". Благодарные турки взяли парня с собой на мундиаль в Швейцарию. А позже Луиджи рассказал, что полицейские словили его на стадионе и привели на жеребьевку: "Я был напуган, и не стал доставать первую попавшуюся мне бумажку. Я достал вторую".

И даже монета сыграла вничью

В 1/4-й финала Кубка европейских чемпионов сезона-1964/65 сошлись немецкий "Кельн" и английский "Ливерпуль". Оба матча завершились нулевой ничьей. Во время переигровки на нейтральном поле в Роттердаме немцы уступали 0:2, но сумели отыграться к финальному свистку – 2:2. Теперь все решала жеребьевка. И когда бельгийский рефери Роберт Шаут в первый раз подбросил монетку, она стала на ребро, а журналисты шутили, что даже она "сыграла вничью".

Однако после второго подбрасывания Шаут показал рукой в сторону игрока "Ливерпуля" Рон Йейтса, который выбрал "решку". Именно после матча в Роттердаме футбольные чиновники задумались о внедрении в игру правила выездного гола. А англичане в полуфинале уступили будущему победителю турнира – миланскому "Интеру".

"Кельт" два раза угадал "орла"

Можно только посочувствовать "Бенфике", которая во 2-м раунде Кубка чемпионов-1969/1970 после поражения от "Селтика" в Глазго со счетом 0:3 совершила невероятный камбэк на "Да Луш" – 3:0. Но была наказана жребием. Во время матча в Лиссабоне Диамантину Кошта забил третий гол уже на 93-й минуте и рефери долго не сообщал, влетел ли мяч в ворота до финального свистка или уже после. Но голландский арбитр Лау ван Равенс все-таки осчастливил хозяев.

Но радость португальцев была недолгой, так как это был день капитана шотландцев Билли Макнила, который на жеребьевке дважды угадал "орла" – сначала, когда судья решал, кто будет бросать монетку, и потом – при определении победителя. Хотя председатель "кельтов" сэр Роберт Келли негодовал, что его команда добыла победу с помощью таких нечестных средств, и заверил: "Селтик" будет требовать от УЕФА принятия нового регламента.

"Когда я бросал монету второй раз, не верил, что снова выиграю. Но мне удалось, и это стало самым большим облегчением в моей жизни", – вспоминал потом Макнил, который забрал 2 гульдена на память. А в это время на трибуне плакали 50 тысяч болельщиков "Бенфики".

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