Как монета и бумага решали судьбу матчей: ТОП-5 удивительных историй жребия в футболе

17 ноября Украина и Швейцария не смогли сыграть в 6-м туре Лиги наций и определить команду, которая вылетит из элитного дивизиона. После новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн отменил матч и закрыл сборную на карантин. И теперь одним из вариантов развития событий может стать жребий от УЕФА – победа одной из команд 1:0 или ничья 0:0. И это не первый случай, когда победителя встречи определяет удача.
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До начала 1970-х в футболе не было послематчевых пенальти, а до конца 1960-х и правила выездного гола, поэтому в матчах на вылет проводилась переигровка или же судьбу команд решала монетка. Смотрите самые знаковые капризы жребия.
Первый счастливый голкипер
Историки считают, что впервые команды положились на удачу почти полтора века назад. 17 ноября 1873 года победителя в одном из раундов Кубка Англии между "Шеффилдом" и "Шропшир Уондерерз" определил жребий. Удивительно, но оба матча завершились нулевой ничьей, и соперники даже были готовы играть снова. Однако во время послематчевого отдыха в шрусберской гостинице "Равен" спонтанно решили довериться монетке.
"Шеффилд"
И в дуэли капитанов удача улыбнулась голкиперу "Шеффилда" Гарри Уокеру Чамберсу. Любопытно, что второй матч самый старый клуб мира доигрывал в меньшинстве и буквально вымучил ничью. Но затем ему улыбнулась Фортуна.
Как франк и Шестернев похоронили СССР
В Украине лучше всего знают историю со жребием на Евро-1968. Тогда полуфинал между сборными Италии и СССР завершился "сухой" ничьей, после чего в судейскую комнату были приглашены капитаны обеих команд – Шестернев и Факкетти, три арбитра матча и представитель УЕФА испанец Руйола. Победителя определяли французской монетой.
"Руйола спрашивает у Шестернева, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно ее осмотреть и заметил, что одна ее сторона, называемая "фигурой", чуть выпуклая. И шансов, что монета упадет вверх выпуклой частью, значительно больше. Подсказываю Шестерневу: "Выбирай "фигуру". Он стоит отрешенный. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факкетти. Итальянец смекнул, в чем дело, и произнес: "Фигура!". Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факкетти", – вспоминал главный тренер СССР Михаил Якушин.
Итальянцы таким образом вышли в финал чемпионата Европы, который выиграли. А СССР в матче за третье место уступили Англии и остались без наград. Кстати, Факкетти потом в одном из интервью рассказал, будто франк пришлось бросать дважды, так как в первый раз он якобы застрял в трещине в полу...
Мальчик с завязанными глазами
Европейский отбор к чемпионату мира-1954 закончился скандалом в 6-й группе, которая состояла из Испании и Турции. Им нужно было сыграть две встречи – дома и на выезде, однако тогда, по регламенту, матчи не суммировались. И поэтому после домашней победы испанцев 4:1 и выигрыша турков 1:0 назначили переигровку на нейтральном поле в Риме. Подопечные Луиса Ирибаррена забили четыре мяча, но арбитр Джиджио Бернарди засчитал только два.
Поединок завершился 2:2, и 14-летний итальянский мальчик Луиджи Франко Джемма, чей отец работал на стадионе "Форо Италико", с завязанными глаза опустил руку в урну и достал одну из бумажек с написью: "Турция". Благодарные турки взяли парня с собой на мундиаль в Швейцарию. А позже Луиджи рассказал, что полицейские словили его на стадионе и привели на жеребьевку: "Я был напуган, и не стал доставать первую попавшуюся мне бумажку. Я достал вторую".
И даже монета сыграла вничью
В 1/4-й финала Кубка европейских чемпионов сезона-1964/65 сошлись немецкий "Кельн" и английский "Ливерпуль". Оба матча завершились нулевой ничьей. Во время переигровки на нейтральном поле в Роттердаме немцы уступали 0:2, но сумели отыграться к финальному свистку – 2:2. Теперь все решала жеребьевка. И когда бельгийский рефери Роберт Шаут в первый раз подбросил монетку, она стала на ребро, а журналисты шутили, что даже она "сыграла вничью".
Однако после второго подбрасывания Шаут показал рукой в сторону игрока "Ливерпуля" Рон Йейтса, который выбрал "решку". Именно после матча в Роттердаме футбольные чиновники задумались о внедрении в игру правила выездного гола. А англичане в полуфинале уступили будущему победителю турнира – миланскому "Интеру".
"Кельт" два раза угадал "орла"
Можно только посочувствовать "Бенфике", которая во 2-м раунде Кубка чемпионов-1969/1970 после поражения от "Селтика" в Глазго со счетом 0:3 совершила невероятный камбэк на "Да Луш" – 3:0. Но была наказана жребием. Во время матча в Лиссабоне Диамантину Кошта забил третий гол уже на 93-й минуте и рефери долго не сообщал, влетел ли мяч в ворота до финального свистка или уже после. Но голландский арбитр Лау ван Равенс все-таки осчастливил хозяев.
Но радость португальцев была недолгой, так как это был день капитана шотландцев Билли Макнила, который на жеребьевке дважды угадал "орла" – сначала, когда судья решал, кто будет бросать монетку, и потом – при определении победителя. Хотя председатель "кельтов" сэр Роберт Келли негодовал, что его команда добыла победу с помощью таких нечестных средств, и заверил: "Селтик" будет требовать от УЕФА принятия нового регламента.
"Когда я бросал монету второй раз, не верил, что снова выиграю. Но мне удалось, и это стало самым большим облегчением в моей жизни", – вспоминал потом Макнил, который забрал 2 гульдена на память. А в это время на трибуне плакали 50 тысяч болельщиков "Бенфики".
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