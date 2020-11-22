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Основной форвард сборной Украины заразился коронавирусом. Швейцарцы были правы?

22 ноября, 12:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Яремчук получил положительный тест перед матчем "Гента" в чемпионате Бельгии

Очередной жертвой пандемии коронавируса оказался украинский футболист Роман Яремчук. 24-летний нападающий получил положительный результат теста перед воскресным матчем чемпионата Бельгии, в котором его "Гент" сыграет в гостях с "Шарлеруа". А в начале месяца Яремчук забил три мяча за 15 минут.

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О заражении Романа коронавирусом сообщило сегодня бельгийское издание Nieuwsblad.

Журналисты отмечают, что болезнь у Яремчука обнаружили после пребывания в лагере сборной Украины, где зафиксировали вспышку вируса. Пишут, что ранее положительные тесты сдали еще два украинца из чемпионата Бельгии: защитник "Брюгге" Эдуард Соболь и полузащитник "Кортрейка" Евгений Макаренко.

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В связи с этим вновь на свет всплывают утверждения швейцарского врача, который отменил матч Лиги наций против нашей сборной. Мол, коронавирус на ранних стадиях может не проявляться в анализах, хотя уже присутствует в организме.

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Впрочем, вполне возможно, что инфекцию Яремчук подхватил уже по дороге или же в самой Бельгии. Смотрите, как Роман забивал мяч в ворота сборной Германии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Сборная Украины чемпионат Бельгии коронавирус Гент Бельгия Роман Яремчук
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