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Рассмотрение дела о матче Швейцария – Украина в УЕФА снова перенесли

21 ноября, 17:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

До ближайшего понедельника функционеры будут собирать материалы

Появилась новая информация о рассмотрении в УЕФА дела по матчу Швейцария – Украина. Напомним, на этой неделе игра Лиги наций не состоялась из-за запрета врача кантона Люцерн для украинцев выходить на поле.

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Поскольку обе сборные разъехались по своим делам, принимать решение предстоит в кабинетах в штаб-квартире УЕФА. Сначала говорили, что вердикт может появиться уже 20 ноября, затем новой датой называли 23-е число. Однако, оказывается, до понедельника чиновники только будут собирать информацию от сторон. Об этом пишет sport.ua со ссылкой на информированные источники в Доме футбола.

Так что 23 ноября только завершится сбор документов. В УЕФА ждут их и от швейцарской стороны, и от украинской. Впрочем, само рассмотрение затягивать не собираются: его проведут по ускоренной процедуре. Это означает, что сразу же будет заседать и Апелляционный комитет УЕФА, а не Контрольно-дисциплинарный. Скорее всего, окончательное решение озвучат к концу следующей рабочей недели.

Узнайте о том, что матчи Украины – самые посещаемые в Лиге наций.

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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футбол УЕФА отмена решение Сборная Украины сборная Швейцарии
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