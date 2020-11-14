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Шевченко назвал стартовый состав сбойной Украины на матч с Германией

14 ноября, 20:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко выпустил на поле старую гвардию

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Германии в Лиге наций. Матч начнется в 21:45, онлайн Германия – Украина есть на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Стартовый состав: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Зубков, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Кривцов, Чеберко, Мораес, Харатин, Макаренко, Бондарь, Михайличенко, Лунин.

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Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
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Учитывая кадровые проблемы из-за очередной вспышки коронавируса внутри сборной Украины, главная задача для нашей команды на оставшиеся матчи Лиги наций – сохранить прописку в Дивизионе А. Мы прикинули, какие варианты позволят команде Шевченко остаться среди элиты европейских сборных.

Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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