Шевченко назвал стартовый состав сбойной Украины на матч с Германией

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Германии в Лиге наций. Матч начнется в 21:45, онлайн Германия – Украина есть на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.
Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Стартовый состав: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Зубков, Яремчук, Марлос.
Запасные: Панькив, Кривцов, Чеберко, Мораес, Харатин, Макаренко, Бондарь, Михайличенко, Лунин.
Учитывая кадровые проблемы из-за очередной вспышки коронавируса внутри сборной Украины, главная задача для нашей команды на оставшиеся матчи Лиги наций – сохранить прописку в Дивизионе А. Мы прикинули, какие варианты позволят команде Шевченко остаться среди элиты европейских сборных.
Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:
Все подробности в спецтеме Лига наций
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк