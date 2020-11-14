Сборную Норвегии не выпускают из страны на матчи Лиги наций

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной команде по футболу покидать страну ради выездных матчей Лиги наций против Румынии и Австрии. В министерстве допускают, что футболисты могут заразиться коронавирусом во время поездки в другие страны.
Местная федерация обратилась в Минздрав с просьбой разрешить команде отправиться на выездные матчи, аргументировав это тем что игроки сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты.
Отметим, что матч против Румынии запланирован 15 ноября, а встреча с Австрией должна пройти 18 ноября. Норвегия ведет борьбу с Австрией за выход в элитный дивизион Лиги наций. Обе команды имеют по девять очков, у Румынии – четыре.
Напомним, что матч Германия – Украина сегодня точно состоится – официально. Все тесты, взятые у украинской команды в день игры, дали отрицательные результаты.
Смотрите, как Норвегия играла с Северной Ирландией:
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