Сборную Норвегии не выпускают из страны на матчи Лиги наций

В местной федерации уверяют, что игроки четыре раза сдавали тесты и все - негативные

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной команде по футболу покидать страну ради выездных матчей Лиги наций против Румынии и Австрии. В министерстве допускают, что футболисты могут заразиться коронавирусом во время поездки в другие страны.

Реклама

Местная федерация обратилась в Минздрав с просьбой разрешить команде отправиться на выездные матчи, аргументировав это тем что игроки сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты.

Отметим, что матч против Румынии запланирован 15 ноября, а встреча с Австрией должна пройти 18 ноября. Норвегия ведет борьбу с Австрией за выход в элитный дивизион Лиги наций. Обе команды имеют по девять очков, у Румынии – четыре.

Напомним, что матч Германия – Украина сегодня точно состоится – официально. Все тесты, взятые у украинской команды в день игры, дали отрицательные результаты.

В тренде Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Смотрите, как Норвегия играла с Северной Ирландией:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама