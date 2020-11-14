Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сборную Норвегии не выпускают из страны на матчи Лиги наций

14 ноября, 20:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

В местной федерации уверяют, что игроки четыре раза сдавали тесты и все - негативные

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной команде по футболу покидать страну ради выездных матчей Лиги наций против Румынии и Австрии. В министерстве допускают, что футболисты могут заразиться коронавирусом во время поездки в другие страны.

Реклама

Местная федерация обратилась в Минздрав с просьбой разрешить команде отправиться на выездные матчи, аргументировав это тем что игроки сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты.

Отметим, что матч против Румынии запланирован 15 ноября, а встреча с Австрией должна пройти 18 ноября. Норвегия ведет борьбу с Австрией за выход в элитный дивизион Лиги наций. Обе команды имеют по девять очков, у Румынии – четыре.

Напомним, что матч Германия – Украина сегодня точно состоится – официально. Все тесты, взятые у украинской команды в день игры, дали отрицательные результаты.

В тренде
Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Смотрите, как Норвегия играла с Северной Ирландией:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сборная Норвегии коронавирус Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять