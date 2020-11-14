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Германия – Украина: Малиновский сказал, какой результат нас устроит

14 ноября, 19:41

Олег Люлька Олег Люлька

Лидер команды Андрея Шевченко в поединке с немцами согласен на победу или ничью

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какой результат будет расценен как хороший в матче Лиги наций с Германией, который состоится сегодня в Лейпциге. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Германия – Украина доступен на нашем сайте, а также сервисе OLL.TV.

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Германия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

"Главная задача – остаться в элитном дивизионе Лиги наций, чтобы опять играть с командами уровня Германии. Все будет зависеть от этого матча, нам нужно добиться хорошего результата. А таким результатом будет как ничья, так и победа. Нужно понимать, что мы играем на выезде против сильного соперника", – заявил Руслан Малиновский в эфире программы "Футбол News"

"Нужно показать свою силу и не стесняться играть против них. Постараемся играть в быстрый, современный, динамичный футбол. По возможности будем более хладнокровно действовать в контратаках, при последней передаче", – добавил Малиновский

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Напомним, что в матче с Германией Украине не помогут Цыганков, Ярмоленко, Сидорчук и Коваленко, у которых диагностировали COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Германии Руслан Малиновский

Источник: Канал Футбол

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