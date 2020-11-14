Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Список трансляций поединка немцев и команды Шевченко в Лейпциге - на ТВ и в интернете

14 ноября сборная Украины проведет предпоследний поединок на групповой стадии Лиги наций – против Германии. Для обеих команд этот матч крайне важен для выхода из группы, поэтому страсти на поле должны бушевать нешуточные. Начало встречи на "РБ Арене" – в 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.

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В прямом эфире матч в Лейпциге покажет телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Напомним, что накануне в сборной Украины обнаружили пять случаев заражения COVID-19. Положительные тесты сдали Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин. И этот список может пополниться, так как сегодня утром Украина сдала дополнительные тесты на коронавирус.

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Из-за вспышки COVID-19 в составе "сине-желтых" матч оказался под угрозой срыва, однако власти Германии и Лейпцига дали добро на проведения поединка с Украинойна "РБ Арене".

А после четырех туров сборная Украины идет на третьем месте в своей группе с 6 очками, лишь по дополнительным показателям уступая Германии. У лидера квартета, Испании, – 7 баллов, у Швейцарии – 2.

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