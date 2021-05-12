Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шахтер попрощался с Луишем Каштру двумя подарками

12 мая, 15:49

Олег Люлька Олег Люлька

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин вручил португальскому специалисту оригинальную статуэтку и именную футболку с номером 84

Каштру и Палкин

Каштру и Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер официально заявил о том, что Луиш Каштру покидает пост главного тренера дончан после двух лет работы с командой.

Реклама

В столичном отеле "Опера" состоялась встреча Луиша Каштру с Сергеем Палкиным, на которой генеральный директор Шахтера поблагодарил португальского специалиста за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей "горняки" провели под руководством Луиша) и оригинальную статуэтку в виде мяча.

"Для Каштру это был первый опыт работы вне Португалии, и по итогам первого же сезона он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины. Результат вошел в историю как рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ (23 очка). Также в том сезоне Шахтер прошел длинный путь в еврокубках и добрался до полуфинала Лиги Европы"

"В сезоне-2020/21 Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с мадридским Реалом, менхенгладбахской Боруссией и миланским Интером, дважды победив испанский клуб и дважды сыграв вничью с итальянским. Это позволило продолжить еврокампанию в Лиге Европы", – такие достижения Луиша Каштру отмечает официальный сайт Шахтера

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

В 84 матчах под руководством Луиша Каштру Шахтер одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью и 17 поединков проиграл. В среднем команда забивала ровно два мяча за игру.

При этом в завершившемся сезоне Шахтер не смог защитить чемпионский титул, пропустив вперед Динамо Мирчи Луческу.

Читайте также: Каштру назвал свое главное достижение в Шахтере

Ожидается, что на посту тренера Шахтера Луиша Каштру сменит итальянец Роберто Де Дзерби из Сассуоло.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить МилевскогоФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинецФутбол
В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионов
В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионовЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять