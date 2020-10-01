"Шахтер" откроет в Киеве несколько клубных магазинов

Донецкий "Шахтер" откроет фан-магазины в столице Украины летом 2021 года. В Fan Shop будет представлена форма команды, вся клубная продукция, которую болельщики уже успели полюбить, а также совсем новая.
"В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю, – рассказал в интервью Shakhtar News директор "Шахтер-Трейдинг" Артем Лоскутников. – Магазины могут быть и на территории близ НСК "Олимпийский", и в больших торговых центрах. Может быть, Ocean Plaza, может быть, ЦУМ".
Открытие магазинов в Киеве готовится к началу сотрудничества "Шахтера" с новым техническим спонсором. Напомним, к старту сезона-2021/22 запланирована презентация новой игровой формы "горняков".
Ранее мы писали, что "Шахтер" подписал контракт с НСК "Олимпийский" на три года. Чемпионы Украины сменили дислокацию своего домашнего стадиона.
Смотрите, как "Шахтер" на "Олимпийском" обыграл "Олимпик":
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