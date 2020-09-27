"Шахтер" подписал контракт с НСК "Олимпийский" на три года

"Шахтер" заключил трехлетний контракт с НСК "Олимпийский". Об этом заявил директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько. Ранее в донецком клубе утверждали, что от этого договора выиграют и столичный стадион, и "Динамо", и сборная Украины.

"Не совсем будет корректно говорить, что "Шахтер" переезжает в Киев, потому что команда тренируется здесь с 2014 года. Здесь располагается наша тренировочная база. Правильно будет сказать, что "Шахтер" поменял дислокацию домашнего стадиона"

"Мы заключили контракт с НСК "Олимпийский" на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы бесконечно благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам"

"В Киев мы перевезли много оборудования, восемь огромных фур. Прежде всего, это оборудование по уходу за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также есть оборудование, связанное с комфортом и безопасностью зрителей", – заявил директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько в комментарии YouTube-каналу "Шахтера"

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"Шахтер" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что в воскресенье, 27 сентября, в донецком дерби на НСК "Олимпийский" "Шахтер" обыграл "Олимпик" 2:0. Победу "горнякам" принесли голы Коваленко и Мораеса в середине второго тайма.

Также мы рассказывали, что на НСК "Олимпийский" могут вернуться матчи со зрителями. С понедельника Киев переходит в "желтую зону". Это значит, что болельщиков могут допустить на трибуны.

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