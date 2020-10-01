Умер легендарный футболист "Шахтера" Ателькин, подаривший Донецку первую Лигу чемпионов

Сергею было всего 48 лет, не выдержало сердце

Печальное событие сегодня постигло украинский футбол. Не стало знаменитого форварда Сергея Ателькина, который большую часть карьеры провел в донецком "Шахтере" – в 1990-х и начале 2000-х годов. Выступал он также в итальянском "Лечче" и португальской "Боавиште". После окончания карьеры игрока стал работать тренером-селекционером "Шахтера". В этом году ему исполнилось 48 лет. Умер он сегодня ночью. По предварительной информации – из-за проблем с сердцем.

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Многим болельщикам Сергей запомнился решающим голом в квалификации Лиги чемпионов в гостевом матче с чешской "Славией" в 2000 году. Его точный удар в дополнительное время (на 97-й минуте) дуэли в Праге принес "Шахтеру" первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов.

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Дебютировал он за "Шахтер" в 18 лет – в марте 1990 года в чемпионате СССР с "Араратом" (1:0). Всего в 265 матчах за "горняков" Ателькин забил 82 мяча. Также Ателькин был лучшим снайпером "Шахтера" в финалах Кубка Украины, пишет официальный сайт "горняков". В 1997 году он принес победу в решающем матче с "Днепром" (1:0). В 2001-м в поединке с киевским ЦСКА "Шахтер" уступал 0:1 – Сергей сравнял счет на 81-й минуте и оформил дубль в концовке дополнительного времени (2:1). А еще через год в фантастическом по накалу противостоянии с "Динамо" Ателькин перевел игру в дополнительное время, где затем "Шахтер" вырвал победу 3:2.

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В 1997 году он сыграл в двух матчах сборной Украины – против Армении и Хорватии.

Летом в 45 лет умер Андрей Ботичев – четырехкратный чемпион Украины по баскетболу.

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