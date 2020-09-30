Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкой

Уже в четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 20:00. "Шахтер" попал во вторую корзину, "Динамо" будет в третьей. Впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.
Это стало возможным благодаря тому, что накануне в ответном матче раунда плей-офф "Динамо" обыграло в Киеве "Гент" 3:0 (по сумме двух встреч – 5:1).
КОРЗИНЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
КОРЗИНА 1
- "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
- "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
- "Ювентус" (Италия) – 117.000
- "Бавария" (Германия) – 136.000
- "ПСЖ" (Франция) – 113.000
- "Зенит" (Россия) – 64.000
- "Порту" (Португалия) – 75.000
- "Севилья" (Испания) – 102.000
КОРЗИНА 2
- "Барселона" (Испания) – 128.000
- "Атлетико" (Испания) – 127.000
- "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
- "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
- "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
- "Челси" (Англия) – 83.000
- "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
КОРЗИНА 3
- "ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
- * "Зальцбург" (Австрия) / "Маккаби" Т-А (Израиль) – 53.500/16.500
- РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
- "Интер" (Италия) – 44.000
- "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
- "Лацио" (Италия) – 41.000
- * "Краснодар" (Россия) / ПАОК (Греция) – 35.500 / 21.000
- "Аталанта" (Италия) – 33.500
КОРЗИНА 4
- "Локомотив" (Россия) – 33.000
- "Марсель" (Франция) – 31.000
- "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
- * "Славия" (Чехия) / "Мидтьюлланд" (Дания) – 27.500/14.500
- "Боруссия" М (Германия) – 26.000
- "Истанбул" (Турция) – 21.500
- "Ренн" (Франция) – 14.000
- "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000
* команды, которые еще играют в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Отметим, что, согласно регламенту жеребьевки, попадание в одну группу Лиги чемпионов "Шахтера" и "Динамо" исключено.
Как и в предыдущих сезонах, УЕФА будет разводить по разным группам клубы Украины и России. Таким образом нашим командам на этом этапе не достанутся в соперники "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".
Смотрите обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)
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