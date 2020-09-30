Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкой

Жеребьевка состоится в четверг. "Шахтер" будет во второй корзине, "Динамо" - в третьей

Уже в четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 20:00. "Шахтер" попал во вторую корзину, "Динамо" будет в третьей. Впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.

Реклама

Это стало возможным благодаря тому, что накануне в ответном матче раунда плей-офф "Динамо" обыграло в Киеве "Гент" 3:0 (по сумме двух встреч – 5:1).

КОРЗИНЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

КОРЗИНА 1

"Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)

"Ливерпуль" (Англия) – 99.000

"Ювентус" (Италия) – 117.000

"Бавария" (Германия) – 136.000

"ПСЖ" (Франция) – 113.000

"Зенит" (Россия) – 64.000

"Порту" (Португалия) – 75.000

"Севилья" (Испания) – 102.000

КОРЗИНА 2

"Барселона" (Испания) – 128.000

"Атлетико" (Испания) – 127.000

"Манчестер Сити" (Англия) – 116.000

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000

"ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000

"Боруссия" Д (Германия) – 85.000

"Челси" (Англия) – 83.000

"Аякс" (Нидерланды) – 69.500

Реклама

КОРЗИНА 3

"ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000

* "Зальцбург" (Австрия) / "Маккаби" Т-А (Израиль) – 53.500/16.500

РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000

"Интер" (Италия) – 44.000

"Олимпиакос" (Греция) – 43.000

"Лацио" (Италия) – 41.000

* "Краснодар" (Россия) / ПАОК (Греция) – 35.500 / 21.000

"Аталанта" (Италия) – 33.500

КОРЗИНА 4

"Локомотив" (Россия) – 33.000

"Марсель" (Франция) – 31.000

"Брюгге" (Бельгия) – 28.500

* "Славия" (Чехия) / "Мидтьюлланд" (Дания) – 27.500/14.500

"Боруссия" М (Германия) – 26.000

"Истанбул" (Турция) – 21.500

"Ренн" (Франция) – 14.000

"Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

* команды, которые еще играют в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В тренде Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Реклама

Отметим, что, согласно регламенту жеребьевки, попадание в одну группу Лиги чемпионов "Шахтера" и "Динамо" исключено.

Как и в предыдущих сезонах, УЕФА будет разводить по разным группам клубы Украины и России. Таким образом нашим командам на этом этапе не достанутся в соперники "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама