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Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкой

30 сентября, 07:30

Олег Люлька Олег Люлька

Жеребьевка состоится в четверг. "Шахтер" будет во второй корзине, "Динамо" - в третьей

Уже в четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 20:00. "Шахтер" попал во вторую корзину, "Динамо" будет в третьей. Впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.

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Это стало возможным благодаря тому, что накануне в ответном матче раунда плей-офф "Динамо" обыграло в Киеве "Гент" 3:0 (по сумме двух встреч – 5:1).

КОРЗИНЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

КОРЗИНА 1

  • "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
  • "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
  • "Ювентус" (Италия) – 117.000
  • "Бавария" (Германия) – 136.000
  • "ПСЖ" (Франция) – 113.000
  • "Зенит" (Россия) – 64.000
  • "Порту" (Португалия) – 75.000
  • "Севилья" (Испания) – 102.000

КОРЗИНА 2

  • "Барселона" (Испания) – 128.000
  • "Атлетико" (Испания) – 127.000
  • "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
  • "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
  • "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
  • "Челси" (Англия) – 83.000
  • "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
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КОРЗИНА 3

  • "ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
  • * "Зальцбург" (Австрия) / "Маккаби" Т-А (Израиль) – 53.500/16.500
  • РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
  • "Интер" (Италия) – 44.000
  • "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
  • "Лацио" (Италия) – 41.000
  • * "Краснодар" (Россия) / ПАОК (Греция) – 35.500 / 21.000
  • "Аталанта" (Италия) – 33.500

КОРЗИНА 4

  • "Локомотив" (Россия) – 33.000
  • "Марсель" (Франция) – 31.000
  • "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
  • * "Славия" (Чехия) / "Мидтьюлланд" (Дания) – 27.500/14.500
  • "Боруссия" М (Германия) – 26.000
  • "Истанбул" (Турция) – 21.500
  • "Ренн" (Франция) – 14.000
  • "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

* команды, которые еще играют в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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Отметим, что, согласно регламенту жеребьевки, попадание в одну группу Лиги чемпионов "Шахтера" и "Динамо" исключено.

Как и в предыдущих сезонах, УЕФА будет разводить по разным группам клубы Украины и России. Таким образом нашим командам на этом этапе не достанутся в соперники "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

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УЕФА Лига чемпионов жеребьевка Динамо Киев Шахтер Донецк корзина

Источник: Сегодня|Спорт

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