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Виктор Коваленко – о будущем матче с "Десной": "В Чернигове матчи всегда тяжелые"

30 сентября, 17:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" прервали двухматчевую серию без побед благодаря голу украинского полузащитника

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко стал автором первого мяча в ворота "Олимпика" в прошлом туре чемпионата Украины. В эфире Shakhtar News полузащитник поделился эмоциями после долгожданной победы. Напомним, что перед этим "горняки" дважды сыграли вничью.

"Я рад помочь команде, рад, что мы добились трех очков. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец-то победили. Думаю, будет легче. Вернулся ли боевой дух? Он и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти", – признался "горняк".

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Также Коваленко рассказал, как команда готовится к следующему матчу против черниговской "Десны", занимающей четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме. В Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас", – добавил футболист.

Ранее другой игрок "горняков" Додо рассказал о шутниках в "Шахтере", татуировках, суперскорости и сборной Бразилии. Молодой бразильский защитник пообщался с болельщиками через интернет.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Олимпик":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Виктор Коваленко

Источник: Сегодня|Спорт

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