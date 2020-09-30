Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: корзины жеребьевки

Завершились квалификационные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых определились последние участники основной сетки турнира. В групповом раунде выступят 32 команды, среди них будут два представителя Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Читайте также: Впервые за пять лет в группе Лиги чемпионов выступят две украинские команды
Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. Далее во время жеребьевки, которая состоится 1 октября, команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжат сезон в Лиге Европы.
Корзины Лиги чемпионов:
1 корзина
- "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
- "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
- "Ювентус" (Италия) – 117.000
- "Бавария" (Германия) – 136.000
- "ПСЖ" (Франция) – 113.000
- "Зенит" (Россия) – 64.000
- "Порту" (Португалия) – 75.000
- "Севилья" (Испания) – 102.000
2 корзина:
- "Барселона" (Испания) – 128.000
- "Атлетико" (Испания) – 127.000
- "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
- "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
- "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
- "Челси" (Англия) – 83.000
- "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
3 корзина
- ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
- "Зальцбург" (Австрия) – 53.500
- РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
- "Интер" (Италия) – 44.000
- "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
- "Лацио" (Италия) – 41.000
- "Краснодар" (Россия) – 35.500
- "Аталанта" (Италия) – 33.500
4 корзина:
- "Локомотив" (Россия) – 33.000
- "Марсель" (Франция) – 31.000
- "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
- "Боруссия" М (Германия) – 26.000
- "Истанбул" (Турция) – 21.500
- "Мидтьюлланд" (Дания) – 14.500
- "Ренн" (Франция) – 14.000
- "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000
Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк