Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: корзины жеребьевки

Завершились квалификационные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых определились последние участники основной сетки турнира. В групповом раунде выступят 32 команды, среди них будут два представителя Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. Далее во время жеребьевки, которая состоится 1 октября, команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжат сезон в Лиге Европы.

Корзины Лиги чемпионов:

1 корзина

"Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)

"Ливерпуль" (Англия) – 99.000

"Ювентус" (Италия) – 117.000

"Бавария" (Германия) – 136.000

"ПСЖ" (Франция) – 113.000

"Зенит" (Россия) – 64.000

"Порту" (Португалия) – 75.000

"Севилья" (Испания) – 102.000

2 корзина:

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"Барселона" (Испания) – 128.000

"Атлетико" (Испания) – 127.000

"Манчестер Сити" (Англия) – 116.000

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000

"ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000

"Боруссия" Д (Германия) – 85.000

"Челси" (Англия) – 83.000

"Аякс" (Нидерланды) – 69.500

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3 корзина

ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000

"Зальцбург" (Австрия) – 53.500

РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000

"Интер" (Италия) – 44.000

"Олимпиакос" (Греция) – 43.000

"Лацио" (Италия) – 41.000

"Краснодар" (Россия) – 35.500

"Аталанта" (Италия) – 33.500

4 корзина:

"Локомотив" (Россия) – 33.000

"Марсель" (Франция) – 31.000

"Брюгге" (Бельгия) – 28.500

"Боруссия" М (Германия) – 26.000

"Истанбул" (Турция) – 21.500

"Мидтьюлланд" (Дания) – 14.500

"Ренн" (Франция) – 14.000

"Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче:

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