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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: корзины жеребьевки

30 сентября, 23:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жеребьевка основной сетки турнира пройдет 1 октября в Ньоне

Завершились квалификационные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых определились последние участники основной сетки турнира. В групповом раунде выступят 32 команды, среди них будут два представителя Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. Далее во время жеребьевки, которая состоится 1 октября, команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжат сезон в Лиге Европы.

Корзины Лиги чемпионов:

1 корзина

  • "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
  • "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
  • "Ювентус" (Италия) – 117.000
  • "Бавария" (Германия) – 136.000
  • "ПСЖ" (Франция) – 113.000
  • "Зенит" (Россия) – 64.000
  • "Порту" (Португалия) – 75.000
  • "Севилья" (Испания) – 102.000

2 корзина:

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  • "Барселона" (Испания) – 128.000
  • "Атлетико" (Испания) – 127.000
  • "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
  • "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
  • "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
  • "Челси" (Англия) – 83.000
  • "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
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3 корзина

  • ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
  • "Зальцбург" (Австрия) – 53.500
  • РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
  • "Интер" (Италия) – 44.000
  • "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
  • "Лацио" (Италия) – 41.000
  • "Краснодар" (Россия) – 35.500
  • "Аталанта" (Италия) – 33.500

4 корзина:

  • "Локомотив" (Россия) – 33.000
  • "Марсель" (Франция) – 31.000
  • "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
  • "Боруссия" М (Германия) – 26.000
  • "Истанбул" (Турция) – 21.500
  • "Мидтьюлланд" (Дания) – 14.500
  • "Ренн" (Франция) – 14.000
  • "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче:

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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